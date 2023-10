Tipps für den erhofften Nachfolger

Während die tausenden Stimmzettel nun ausgezählt und mit den Online-Votings ergänzt werden, beginnt für die 15 Kandidaten das Warten, wer bei der großen Gala am 19. Oktober zum VOLKSBLATT TopTalent gekürt wird und somit sein Umfeld am besten mobilisieren konnte.

„Ich weiß noch, dass die Familie die Leute angetrieben hat für mich zu stimmen“, erinnerte sich Eishockey-Crack und Vorjahressieger Patrick Söllinger.

Bundesheer statt Eiszeit

Der 19-jährige Verteidiger stand bei der 29. Auflage vor allem seinem Teamkollegen Benedikt Oschgan mit Rat und Tat zur Seite. „Natürlich haben wir darüber geredet, er hat genauso wie ich in der Halle Boxen für die Stimmzettel aufgestellt und ich würde mir wünschen, wenn er mein Nachfolger wird“, erklärte Söllinger, der den Sieg bei der Nachwuchssportler-Wahl als ersten „Höhepunkt“ des letzten Jahres beschreibt.

Gefolgt sind: Einsätze in der ICE-League, die U20-WM, die bestandene Matura und der erste Profivertrag. Wenn die Black Wings am Mittwoch in Laibach (19.15 Uhr) gastieren, scheint Söllinger nicht im Kader auf. „Ich war die ganze Vorbereitung beim Bundesheer und muss mir bei den Steel Wings Selbstvertrauen und Form wieder aufbauen.“

Einen Sieg haben die Linzer jedoch schon eingefahren. Das aus medizinischen Gründen abgesagte Spiel bei Graz wird mit 5:0 für die Black Wings gewertet.

Von Daniel Gruber