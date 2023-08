Tipps vom Weltmeister vor U20-EM

Wenn sich OÖ-Leichtathletik-Talent Alexander Auer am Freitag auf den Weg zur U20-Europameisterschaft nach Jerusalem (ISR) macht, hat der 18-jährige Leondinger nicht nur seine Stabhochsprung-Stäbe, sondern auch wertvolle Tipps von U20-Welt- und Europameister Anthony Ammirati (FRA) im Gepäck.

„Durch unsere jährlichen Familienurlaube an der Cote d’Azur sowie den Treffen bei internationalen Meetings ist der Kontakt stetig gewachsen. Zuletzt hat er mich zehn Tage zu sich eingeladen“, berichtete Auer und war begeistert von den Bedingungen vor Ort.

Lesen Sie auch

„Es war richtig cool und beeindruckend zu sehen, welche Verdienst- und Trainingsmöglichkeiten dort herrschen sowie welchen Stellenwert die Leichtathletik in Frankreich genießt.“

Final-Ticket vor Augen

Der 20-jährige Franzose — Teil einer hochkarätigen Trainingsgruppe mit Renaud Lavillenie, Ex-Weltrekordler und Olympiasieger von 2012 — ortete bei Auer vor allem im Anlauf Verbesserungspotenzial. Zurück in Linz wurde gemeinsam mit Trainer Laurenz Kirchmayr versucht, die neuen Inputs in den letzten Einheiten vor der U20-EM umzusetzen. „So gut bin ich noch nie gesprungen“, strahlte das Talent von der TGW Zehnkampf-Union.

Schwächten Auer bei der U20-WM im Vorjahr in Cali (COL) noch Fieber und eine Lebensmittelvergiftung, will er in Israel in der Qualifikation am Montag das Finalticket lösen. „Das ist das große Ziel und auch realistisch. Fünf Meter oder ein bisschen mehr sollten reichen und das bin ich in diesem Jahr immer gesprungen“, geht er selbstbewusst in sein nächstes Nachwuchs-Großevent.

Von Daniel Gruber