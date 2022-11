Tiroler Odor in Stavanger Weltcup-Zweiter im Massenstart

Der Tiroler Gabriel Odor hat am Sonntag beim Weltcup-Auftakt im Eisschnelllauf in Stavanger im Massenstart Finalrang zwei belegt. Mehr als seine 47 Punkte sammelte nur der Deutsche Felix Rijhnen. Odor schreibt damit 54 Weltcup-Zähler an, nachdem er an den Vortagen über 1.500 und 5.000 m nur mäßig abgeschnitten hatten. Der 22-Jährige ist aber ein Massenstart-Spezialist, bei Olympia in Peking wurde er da Zehnter. Vanessa Herzog stieg indes über 1.000 m in die A-Gruppe auf.

Das hatte sie schon am Vortag über 1.500 m geschafft. In 1:17,52 Min. wurde die 27-Jährige auf der längeren Sprintdistanz am Sonntag Zweite, 0,47 Sek. hinter der Niederländerin Isabel Grevelt. Den Rest des Feldes distanzierte Herzog um mehr als eine halbe Sekunde. Später in der A-Gruppe waren nur acht Läuferinnen schneller als „Österreichs Sportlerin des Jahres 2019“. Am Freitag war sie über 500 m Vierte geworden.

Über den 1.000er musste die Tirolerin in der B-Gruppe antreten, da sie aus der vergangenen Saison keine ausreichend guten Weltcup-Ergebnisse vorzuweisen hat. So war es grundsätzlich auch über 500 m, allerdings erhielt sie wegen ihres vierten 500-m-Ranges bei den Olympischen Spielen für den Auftakt in Norwegen eine A-Wildcard. 2021/22 hatte sich Herzog auf die Spiele konzentriert bzw. war wegen Rückenschmerzen für sie der Weltcup im Hintergrund. Über 1.500 m hatte die Wahl-Kärntnerin zuletzt 2017 ein Weltcuprennen bestritten, diese Distanz zuletzt aber forciert.

Damit ist die Sprint-WM-Dritte vom März am nächsten Wochenende beim Weltcup in Heerenveen auf allen ihren drei Distanzen in der Gruppe A bei den Besten startberechtigt. Mit ihren 2:01,64 Min. auf dem 1.500er hatte sie übrigens zeitmäßig auch fünf der 20 Athletinnen der A-Gruppe hinter sich gelassen. Ihr Landsmann Ignaz Gschwentner wurde in der B-Gruppe über 1.000 m in 1:14,14 Min. 27. und Letzter.