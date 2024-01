Tischtennis: Polcanova auf dem Weg zurück mit Silber belohnt

Tolle Leistung und Silber von 2023 wiederholt – Sofia Polcanova schlug beim Europa Top 16 in Montreux (Sz) im Halbfinale EM-Endspiel-Gegnerin Nina Mittelham (D) nach einem 0:1-Rückstand mit 4:1. Im Showdown musste die Linzerin nach einer 3:2-Satzführung gegen Mixed-Europameisterin Yuan Jia Nan (F) eine knappe 3:4-Niederlage hinnehmen. Schon zuvor hatte Polcanova auch das Weltcup-Ticket gebucht.

Erneut Platz zwei! Im zweiten Endspiel des Europa Top 16 von Montreux (Sz) – Europas zweitwichtigstes Einzel-Event nach der EM, die heuer Mitte Oktober in Linz in Szene gehen wird – in Folge zeigte Polcanova, dass sie nach ihrer Verletzungspause wieder auf dem Weg zurück in die absolute Weltelite ist.

Gegen Yuan Jia Nan (F) drehte die Linzerin einen 1:2-Rückstand in eine 3:2-Führung, konnte aber den Sack nicht zumachen. Die letzten beiden Heats gingen mit 4:11 und 6:11 deutlich verloren. Silber glänzt aber für Polcanova nach ihrer Zwangspause wie Gold. Auf dem Weg ins Endspiel feierte die Europameisterin drei 4:1-Erfolge. Im Halbfinale gewann die Linzerin die Neu-Auflage des EM-Endspieles gegen Nina Mittelham – ließ der Deutschen nach einem 0:1-Satzrückstand mit Ergebnissen von 11:4, 11:6, 11:6 und 11:5 keine Chance mehr.

Tags zuvor war Polcanova mit souveränen 4:1 über die Slowakin Tatiana Kukulkova fulminant ins Europa Top 16 von Montreux/Schweiz gestartet. Vor allem nach dem Satzausgleich fegte die 29-Jährige Kukulkova förmlich von der Platte. Danach folgte ein 4:1 über Prithika Pavade: Gegen die Französin gewann die Europameisterin die ersten beiden engen Sätze, steckte den Anschluss zum 1:2 aus der Sicht von Pavade gut weg und behauptete sich dann wieder souverän mit 11:8 und 11:5.