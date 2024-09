Tischtennis-Schnuppertag im Sportpark am Lissfeld

Linz AG Froschberg: Am Donnerstag, den 12. September, ist Plattenzauber für die Jüngsten angesagt

Tischtennis ist für viele der schönste Sport der Welt.

Um davon auch die Jüngsten zu überzeugen, lädt Linz AG Froschberg zum Schnuppertraining am Donnerstag, den 12. September. Im LIVA Sportpark am Lissfeld dürfen die künftigen Plattenzauberer ab 16 Uhr die Faszination des schnellen Sports nach Herzenslust erleben, fachkundige Anleitung selbstredend inklusive.

Sport generell und Tischtennis im Besonderen bietet Kindern schon in jungen Jahren viele Möglichkeiten für die körperliche, geistige und soziale Entwicklung. Darum also am 12. September um 16 Uhr im LIVA Sportpark Lissfeld vorbeikommen, mitmachen und Spaß haben.

Was brauche ich? Sportbekleidung, Hallenschuhe. Tischtennisschläger sind vorhanden.

Koordination und Motorik: Tischtennis erfordert präzise Bewegungen und schnelle Reaktionen. Durch das frühe Training verbessern Kinder ihre Hand-Augen-Koordination und Feinmotorik.

Reaktionsfähigkeit und Konzentration: Das schnelle Spiel fördert die Fähigkeit, schnell zu reagieren und Entscheidungen zu treffen. Kinder lernen, sich über längere Zeiträume zu konzentrieren und ihre Aufmerksamkeit zu verbessern.

Kognitive Entwicklung: Tischtennis fördert taktisches Denken und strategisches Planen. Kinder lernen, das Spiel zu analysieren, die Bewegungen des Gegners vorauszusehen und ihre eigene Strategie anzupassen.

Bewegung und Fitness: Tischtennis ist eine sehr bewegungsintensive Sportart, die Kindern hilft, aktiv zu bleiben und ihre Ausdauer sowie ihre körperliche Fitness zu verbessern.

Soziale Fähigkeiten: Beim Tischtennis spielen Kinder in Gruppen oder im Team. Dadurch entwickeln sie soziale Kompetenzen, lernen Teamarbeit, Fair Play und den Umgang mit Sieg und Niederlage.

Spaß und Motivation: Das schnelle und dynamische Spiel macht Spaß und motiviert Kinder, sich immer wieder zu verbessern. Die Erfolge im Tischtennis, auch auf kleinen Ebenen, stärken ihr Selbstbewusstsein und ihre Motivation.

Durch diese vielfältigen positiven Effekte ist Tischtennis eine großartige Möglichkeit für Kinder, sich sportlich zu betätigen und gleichzeitig wichtige Fähigkeiten zu entwickeln.