Titelverteidiger Finnland unterliegt USA zum WM-Auftakt 1:4

Titelverteidiger und Co-Gastgeber Finnland ist mit einer Niederlage gegen die USA schlecht in die Eishockey-WM gestartet. Der Olympiasieger unterlag am Freitag in der Österreich-Gruppe A in Tampere 1:4. Die ÖEHV-Auswahl trifft am Samstag in einem ersten Schlüsselspiel auf dem Weg zum erhofften Klassenerhalt auf Frankreich.

Finnland ging vor 11.000 Zuschauern durch Teemu Hartikainen (18.) zwar in Führung, Gegentore von Cutter Gauthier (34.) sowie Drew O’Connor (50.) und Alex Tuch (53./60.) bescherten dem Weltmeister aber noch einen veritablen Fehlstart.

