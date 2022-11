Topstar und Tüftler für großen Wurf

Die Quelle an außergewöhnlichen Fußballern scheint in Portugal nie zu versiegen. Joao Cancelo, Bernardo Silva, Ruben Dias (alle Manchester City), Bruno Fernandes von Manchester United oder Milans Jungstar Rafael Leao, der erst kürzlich Salzburg in der Champions League das Fürchten lehrte, sind nur einige der Namen, die Trainer Fernando Santos zu einer verschworenen Einheit formen und nach dem EM-Titel 2016 in Frankreich zum nächsten großen Coup führen will.

Über allem steht aber natürlich ein Name: der mittlerweile 37-jährige Cristiano Ronaldo. Über Fußballer in seinem Alter heißt es manchmal, sie seien im Herbst ihrer Karriere. In jener des Top-Stars, diesen Eindruck hatte man zuletzt manchmal, ist es nicht mehr Herbst, es ist kurz vor Weihnachten. Zwar hat „CR7“ gerade das 700.

Lesen Sie auch

Tor seiner Karriere erzielt, doch bei seinem Klub Manchester United ist nach dem Interview bei TV-Talker Piers Morgan gerade Drama angesagt. Ob er jemals nach England zurückkehrt, ist fraglich.

Bei der Endrunde könnte der Ausnahmekönner für einen Rekord sorgen. Aktuell steht Ronaldo bei 191 Länderspielen (117 Tore), er ist schon jetzt der Europäer mit den meisten Matches für sein Heimatland überhaupt.

Weltweit hat nur Soh Chin Ann aus Malaysia mehr Länderspiele absolviert, die FIFA hat seine 195 Partien unlängst offiziell bestätigt. Schafft es Portugal zumindest bis ins Viertelfinale, kann Ronaldo auch diese Bestmarke sein Eigen nennen.

Zum absoluten Trumpf könnte für die Südeuropäer aber der 68-jährige Trainer Fernando Santos werden. Zwischen seiner Spielerkarriere und der Laufbahn als Trainer arbeitete er als Ingenieur. Der Ruf eines Tüftlers eilt ihm auch in seinem aktuellen Job voraus. Die Zeitung „Publico“ schrieb über den EM- und Nations-League-Sieger vor kurzem etwa: „Fernando Santos weiß nicht, was schön oder hässlich ist, aber er weiß, wie man gewinnt.“