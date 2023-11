Tor und Assist von Rossi bei Minnesota-Niederlage

Marco Rossi hat am Donnerstag erstmals zwei Scorerpunkte in einem NHL-Spiel verbucht, mit den Minnesota Wild aber die nächste Niederlage in der nordamerikanischen Eishockeyliga kassiert. Der 22-jährige Vorarlberger erzielte beim 3:5 zu Hause gegen die New Jersey Devils das Tor zum 2:3 (42.) und bereitete das 3:4 durch Jake Middleton (57.) vor.

Minnesota geriet Anfang des Mitteldrittels mit 0:3 in Rückstand und ging mit einem 1:3 ins Schlussdrittel. Trainer Dean Evason stellte nach der zweiten Pause seine Linien um und ließ Rossi zwischen den beiden Topstürmern Kirill Kaprisow und Matt Boldy stürmen.

Der Vorarlberger Center erhielt erstmals über 20 Minuten Eiszeit und hält nach zehn Spielen bei vier Toren und zwei Assists. „In den vergangenen Spielen hatten wir einen schwierigen Start, das müssen wir ändern. Gegen Ende des Spiels haben wir wirklich gut gespielt“, erklärte Rossi.

Während es für ihn persönlich gut läuft, ist die bisherige Saison für Minnesota enttäuschend. Die Wild haben vier Spiele hintereinander und sechs der sieben jüngsten Partien verloren und sind auf Rang sechs der Central Division zurückgefallen.

Vor allem die Defensive bereitet Kopfzerbrechen, mit 43 Gegentoren hat Minnesota die zweitmeisten aller 32 Clubs einstecken müssen. Nur die noch sieglosen San Jose Sharks haben nach der 1:10-Niederlage gegen die Vancouver Canucks mit 45 mehr Gegentore erhalten.