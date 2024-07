Tour of Austria geht weiter – Schlussetappe neutralisiert

Die Tour of Austria wird am Sonntag trotz des Todes von André Drege fortgesetzt. Die Schlussetappe in Tirol wird allerdings verkürzt und neutralisiert als Gedenkfahrt ausgetragen. Dadurch steht der Gesamtsieg des Italieners Diego Ulissi fest. Sein österreichischer UAE-Teamkollege Felix Großschartner beendet die vom folgenschweren Sturz des Norwegers am Samstag in der Abfahrt vom Großglockner überschattete Rundfahrt auf Platz vier.

Ursprünglich hätte die fünfte Etappe am Sonntag nach 144 km am Kühtai auf 2.000 m Seehöhe enden sollen. Das Teilstück wird nun aber im Gedenken an den mit 25 Jahren am Unfallort nahe Heiligenblut verstorbenen Drege als gemeinsame Gedenkfahrt bestritten. Das wurde von der Tour-Organisation in Absprache mit allen Teams und den Angehörigen des Verunglückten beschlossen, und wurde im verregneten Etappenstartort Kufstein bekanntgegeben.

Lesen Sie auch

„Gemeinsam mit den sportlichen Leitern und Fahrern der Teams haben wir uns dazu entschieden, die Etappe nicht zu fahren und stattdessen eine neutralisierte Kondolenzfahrt zum Gedenken an André Drege durchzuführen. Die Gedenkfahrt war der ausdrückliche Wunsch von Andrés Vater, seinen Teamkollegen und seinem gesamten Team. Sie gibt der gesamten Radfamilie die Möglichkeit, das Geschehene gemeinsam zu verarbeiten und André Drege zu gedenken“, sagte Tour-Direktor Thomas Pupp.

Der Rundfahrtchef zeigte sich tief betroffen von der Tragödie. „Unser gesamtes Team ist erschüttert über diesen tragischen Unfall und unsere Gedanken und Gebete sind bei Andrés Familie, seinen Angehörigen und seinem Team Coop-Repsol in dieser unglaublich schweren Zeit“, so Pupp.

Das Startprozedere mit einer Gedenkminute erfolgt ab 10.15 Uhr in Kufstein. Anschließend werden die Fahrer mit Fahrzeugen nach Tulfes gebracht, von wo aus um 13.30 Uhr die Kondolenzfahrt für Drege über zehn Kilometer nach Innsbruck-Igls am Fuße des Patscherkofels führt. „Es war der ausdrückliche Wunsch von Andres Familie und seines Teams, dass diese Etappe der Tour of Austria auf dem Rad beendet wird. Diesem Wunsch kommen wir natürlich gerne nach. Es wird eine Kondolenzfahrt für Andre, für seine Familie, für seine Freunde, für alle Teams und alle Teilnehmer der Tour“, erklärte Pupp.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Neue Erkenntnisse über die Ursache des Unfalles in einer Hochgeschwindigkeitspassage auf der Großglocknerhochalpenstraße waren am Sonntag zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei werden wohl noch länger dauern.