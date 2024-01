Transfercoup! Prominenter Rückkehrer bei Fußball-Zweitligist SV Ried

Drei Tage vor dem Start der Vorbereitung landete die SV Guntamatic Ried einen Transfercoup. Ante Bajic, zuletzt beim SK Rapid in der Fußball-Bundesliga im Einsatz, wird ab sofort wieder in Ried kicken. Dort spielte der 28-jährige Innviertler bereits von 2018 bis 2022. Der offensive Flügelspieler unterschrieb einen Vertrag für dreieinhalb Jahre.

„Dass Ante in die 2. Liga wechselt, zeigt seine Verbundenheit zur SV Guntamatic Ried und die Kraft, die unser Verein in den vergangenen sechs Monaten entwickelt hat. Das Wichtigste ist allerdings, dass Ante zu unserer Spielidee passt und unseren Kader in der Spitze weiter verbessert“, erklärte Sport-Vorstand Wolfgang Fiala.

Keine erfolgreiche Zeit bei Rapid

Für die Hütteldorfer kam Bajic, der im Juli 2022 um 350.000 Euro aus dem Innviertel nach Wien gewechselt war, heuer nur zu sechs Liga-Einsätzen (1 Tor, 2 Assists). Insgesamt stehen für ihn 45 Pflichtspiele mit nur fünf Toren in Grün-Weiß zu Buche. „Die vergangenen Monate waren nicht einfach für mich. Ich hatte wenige Einsätze. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Entscheidung die richtige ist. Ich kenne den Verein und möchte in Ried spielerisch wieder dorthin zurückkommen, wo ich schon war“, meinte Bajic.

„Es ist uns gelungen, mit Ante Bajic einen Wunschspieler unserer sportlichen Führung zurück nach Ried zu holen. Der Dank gilt dabei ganz besonders unseren Sponsoren und Partnern, die diesen Transfer mit einem zusätzlichen Engagement ermöglicht haben“, betonte SVR-Präsident Thomas Gahleitner.