Trauer um eine Fußballikone: Franz Beckenbauer verstorben

Franz Beckenbauer ist tot. Die wohl prägendste Persönlichkeit im deutschen Fußball starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch weltweit gehörte Beckenbauer zu den Allergrößten im Fußball. Er wurde Weltmeister als Spieler und Trainer, holte die WM 2006 nach Deutschland. Beckenbauer galt als viel gerühmte Lichtgestalt.

„In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist“, teilte die Familie mit. „Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen.“

Beckenbauer gewann als eleganter Libero mit Bayern München vier Meistertitel und dreimal den Meistercup, den Vorgänger der Champions League. Die Krönung seiner Karriere folgte 1974 mit dem WM-Titel. Zwei Jahre zuvor führte er bereits die deutsche EM-Siegermannschaft an.

Nach einigen Jahren in den USA bei Cosmos New York, wo er mit Pelé in einem legendären Team spielte, kehrte Beckenbauer nach Deutschland zurück und gewann mit dem Hamburger SV 1982 noch einen Meistertitel.

1984 wurde Beckenbauer auch ohne Trainerlizenz Teamchef der deutschen Nationalmannschaft und führte das Team gleich ins WM-Finale 1986 gegen Argentinien, das jedoch 2:3 verloren ging. Vier Jahre später gelang mit dem WM-Triumph die Revanche gegen Diego Maradona und Co. Als Trainer kehrte Beckenbauer noch zum FC Bayern zurück, als seine Münchner Mitte der 1990er-Jahre in der Krise stecken.

Sein Charisma und seinen polyglotten Glanz nutzte der DFB bei der WM-Bewerbung für 2006. Das Sommermärchen wurde Beckenbauers Glanzstück als Funktionär – und zugleich für ihn persönlich schwierig. Es gab Vorwürfe, als dubiose Zahlungen publik wurden. Bei Beckenbauers imposantem Lebenswerk sorgen die Anschuldigungen um die WM-Vergabe mit dubiosen Millionenzahlungen für einen späten Beigeschmack.

Steckbrief von Franz Beckenbauer

Spitzname: Kaiser

Geburtstag: 11. September 1945

Position: zunächst Mittelfeld, Libero

Nationalteam: 103 Länderspiele

Spieler:

Bayern München (1964 – 1977)

Cosmos New York (1977 – 1980/Transfer um die damals astronomische

Summe von 2,8 Mio.

Dollar),

Hamburger SV (1980 – 1982)

Cosmos New York (1983)

Trainer:

Nationalteam Deutschland (1984 – 1990)

Olympique Marseille (1990 – 1991)

Bayern München (1994 und 1996)

Funktionär:

Präsident Bayern München (1994 – 2009)

OK-Präsident der WM 2006 in Deutschland (2000 bis März 2007)

FIFA-Exekutivkomitee seit 2007

DFB-Präsidium seit 2007

Ehrenpräsident Bayern München (seit 2009)

Die wichtigsten Erfolge als Spieler:

Weltmeister 1974, Vize-Weltmeister 1966, WM-Dritter 1970

Europameister 1972, Vize-Europameister 1976

Europas Fußballer des Jahres 1972, 1976 – Deutscher Fußballer des

Jahres 1966, 1968, 1974, 1976

Europacupsieger der Landesmeister 1974, 1975 und 1976 mit Bayern

München

Weltpokalsieger 1976 mit Bayern München

UEFA-Cupfinalist 1982 mit dem Hamburger SV

Sieger Europacup der Cupsieger 1967 mit Bayern München

Deutscher Meister 1969, 1972, 1973, 1974 mit Bayern sowie 1982 mit

dem HSV (unter Trainer Ernst Happel)

DFB-Pokalsieger 1966, 1967, 1969, 1971 mit Bayern München

US-Meister Soccer Bowl: 1977, 1978, 1980 mit Cosmos New York

Erfolge als Trainer:

Weltmeister 1990 mit Deutschland, Vizeweltmeister 1986 mit

Deutschland

UEFA-Cup-Sieger 1996 mit Bayern (mit Andreas Herzog)

Deutscher Meister 1994 mit Bayern

Französischer Meister 1991 mit Olympique Marseille

Auszeichnungen:

Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik

Deutschland 1976

Ehrennadel der FIFA – Silbernes Lorbeerblatt 1966, 1967

Bayerischer Verdienstorden 1982

Goldener Ehrenring der Stadt München 1982

Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft 1982

Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik

Deutschland 1986

Bambi 1986, 1990, 1995, 2000

Goldene Ehrenmünze der Landeshauptstadt München 1995

Platz 3 bei der Wahl zum Weltfußballer des 20. Jahrhunderts 1999

Jahrhundert-Verdienstorden des Fußball-Weltverbandes FIFA 2004

Ehrendoktor der Nationalen Sportakademie Sofia 2004

Großer Verdienstorden am Bande (höchste Auszeichnung) des

Südamerikanischen Fußballverbandes Conmebol 2006

Auszeichnung mit der „Goldenen Sportpyramide“ der Deutschen

Sporthilfe für sein Lebenswerk 2006

Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik

Deutschland 2006

Auszeichnung „Genie des Weltfußballs“ durch die IFFHS 2007

Laureus World Sports Awards Preis für das Lebenswerk 2007

Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports 2008