Traumfinale um den dritten WM-Titel

Mit Frankreich gegen Argentinien hat die WM in Katar ihr Traumfinale — auch der umstrittene Gastgeber atmete erleichtert durch (siehe rechts).

Das Endspiel am Sonntag (16, live ORF 1) wird definitiv in die Geschichte eingehen: Entweder vollenden die Europäer erstmals seit 60 Jahren die Mission Titelverteidigung oder die „Gauchos“ verhelfen Superstar Lionel Messi zur Krönung seiner ohnehin schon einzigartigen Karriere.

„Er ist ein großartiger Spieler, wenn er in Paris spielt. Aber mir ist er in Paris lieber als in seiner Nationalmannschaft“, sagte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron über die Gefahr, die vom 35-jährigen PSG-Akteur ausgeht.

Auch wenn der Staatschef das „wundervolle“ Team der Südamerikaner respektiert, ist der 44-Jährige von seiner „Equipe Tricolore“ überzeugt: „Ich denke, wir sind der Favorit.“

„Eine andere Mannschaft“

Die beiden Nationen stehen sich bereits zum vierten Mal bei einer Endrunde gegenüber — Argentinien feierte dabei zwei Siege (1930, 1978).

Vor vier Jahren in Russland musste die „Albiceleste“ in einem spektakulären Achtelfinale eine 3:4-Niederlage hinnehmen, doch die Herausforderung für den Titelverteidiger könnte im Lusail Stadion kaum größer sein: Selbstbewusste Argentinier haben nur eines — den WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien — der jüngsten 42 Spiele verloren und werden von Zehntausenden Fans vor Ort unterstützt. „Es ist eine andere Mannschaft als die, gegen die wir vor vier Jahren gespielt haben“, bestätigte Frankreich-Trainer Didier Deschamps.

Auch in Sachen Final-Erfahrung haben Messi und Co. die Nase vorne, standen schon fünf Mal in einem WM-Finale. 1978 und 1986 ging man als Sieger vom Platz, 1930, 1990 und 2014 jedoch als Verlierer. Frankreich weist hingegen eine positive Endspiel-Bilanz auf: Den Titeln 1998 und 2018 steht einzig die Niederlage 2006 gegen Italien gegenüber.