Trauner holt mit Feyenoord bei ManCity nach 0:3 noch Remis

Gernot Trauner ist mit Feyenoord Rotterdam in der Fußball-Champions-League bei Englands Meister Manchester City ein sensationelles Comeback gelungen. Niederlands Vizemeister kämpfte sich am Dienstag nach einem 0:3-Rückstand zurück und holte ein 3:3-Remis. Bayern München besiegte mit Konrad Laimer Paris-Saint-Germain zuhause mit 1:0, während sich Inter Mailand dank eines 1:0-Heimsiegs über Leipzig an die Spitze der Ligaphase setzte.

Nach einem Doppelpack von Erling Haaland (44./Elfmeter, 53.) sowie einem Treffer von Ilkay Gündogan schien in Manchester alles entschieden zu sein. Doch Feyenoord kämpfte sich binnen 14 Minuten zurück. Dávid Hancko gelang kurz vor dem Ende der viel umjubelte Ausgleich (89.). Damit verschärfte sich die Krise von ManCity weiter. Zuvor erlitt das Team von Pep Guardiola fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Serie. In der Königsklassen-Tabelle liegen die Cityzens nur auf Rang 15.

In München erzielte Innenverteidiger Min-Jae Kim nach einem Patzer von PSG-Keeper Matvey Safonov den entscheidenden Treffer (38.). Nach gut einer Stunde schwächten sich die Franzosen aufgrund einer Gelb-Roten Karte von Ousmane Dembele selbst. Am Ende durften Laimer und Co. einen wichtigen Sieg bejubeln, der den deutschen Rekordmeister auf Rang elf hievte. PSG droht indes das vorzeitige Aus, aktuell liegt der französische Spitzenclub als 26. außerhalb der K.o.-Plätze.

Lewandowski knackte 100-Tore-Marke

Barcelona fügte dem Überraschungsteam aus Brest, das in der Ligaphase bereits Salzburg und Sturm bezwungen hatte, die erste Niederlage zu. Gleich zu Beginn des am Ende deutlichen 3:0-Erfolgs wurde es historisch. Lewandowski verwandelte einen Elfmeter und stieg in den elitären 100er Club der Champions-League-Torschützen auf. Diesem gehören neben dem Polen nur Cristiano Ronaldo (140 Tore) und Lionel Messi (129) an. Später legte der Pole noch einen weiteren Treffer nach. Barcelona ist mit zwölf Punkten der erste Verfolger von Inter Mailand.

Italiens Meister feierte den vierten Sieg im fünften Spiel. Ein Eigentor von Leipzigs Castello Lukeba (27.) entschied die Partie im San Siro. Marco Arnautovic wurde aufseiten Inters zur Schlussviertelstunde eingewechselt. Leipzig mit Christoph Baumgartner in der Startelf und dem nach einer Stunde ins Spiel gekommenen Nicolas Seiwald bleibt in der Königsklasse weiter punktlos. Atalanta gelang ein 6:1-Kantersieg bei den Young Boys aus Bern, Arsenal gewann ebenso deutlich mit 5:1 bei Sporting Lissabon.

Nicht mitwirken konnte Kevin Wimmer bei der knappen 2:3-Heimniederlage von Slovan Bratislava gegen den AC Milan. Der Verteidiger zog sich Ende Oktober eine Verletzung zu und wartet weiter auf sein Comeback. Sein Team Slovan wartet indes in der Ligaphase weiter auf den ersten Punkt und liegt am Tabellenende. Im zweiten frühen Spiel gelang Atletico eine 6:0-Torgala bei Sparta Prag.