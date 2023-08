Triathlon-Elite gastiert in Paris und OÖ-Para-Ass mischt ganz vorne mit

Ein Jahr vor den Olympischen beziehungsweise Paralympischen Spielen von Paris unternimmt die Triathlon-Elite einen hochkarätigen Lokalaugenschein in die französischen Hauptstadt.

Während Julia Hauser und Tanja Strohschneider bereits am Donnerstag sowie Alois Knabl am Freitag beim Test-Event im Einsatz sind, greift Florian Brungraber — Europas Para-Triathlet des Jahres 2022 — am Samstag in Frankreich an. „Es ist eine echte Standortbestimmung. Ich gehe sehr optimistisch in das Rennen und werde versuchen meine gute Form mitzunehmen“, erklärte der 38-jährige Lasberger.

Offene Fragen vor Start

Zuvor stehen für Brungraber aber noch ein paar Fragezeichen im Raum. So entscheidet sich erst bei der heutigen Wettkampfbesprechung, ob die Wasserqualität ein Schwimmen in der Seine ermöglicht oder ein Duathlon abgehalten wird. „Ich hoffe, dass sie durch das schöne Wetter die Qualität in den Griff bekommen haben“, betonte der starke Schwimmer.

Zusätzlich wird sich bei der Streckenbesichtigung am Freitag zeigen, ob einen Großteil der Radstrecke tatsächlich Kopfsteinpflaster ziert.

„Das wäre mit dem Handbike, aufgrund der Erschütterungen natürlich nicht ideal. Ich denke da auch an die anderen, wäre es beispielsweise für die Blinden sicher kein Spaß, wenn du da hinten auf dem Tandem sitzt“, verdeutlichte der Silbermedaillengewinner von Tokio, der sich wieder ein heißes Duell mit seinen niederländischen Dauerrivalen Jetze Plat and Geert Schipper um die Spitzenplätze liefern wird.

Von Daniel Gruber