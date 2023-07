Trikot symbolisiert Verbundenheit

Aus den Lautsprechern erklang „Heart of Courage“, eine Maschine blies kräftig den Kunstnebel in den schmucken Garten des Linzer Pöstlingbergschlössls.

Mittendrin entledigten sich Nachwuchskicker sowie ausgewählte Spieler des Frauen- und Profiteams ihrer Trainingsjacken.

Und als sich der Nebel gelichtet hatte, kam es zum Vorschein. Jenes neue Trikot, in dem Fußball-Bundesligist Blau-Weiß Linz in der Premieren-Saison in der höchsten Spielklasse des Landes so oft wie nur möglich jubeln will.

4500 Tickets verkauft

„Das schlichte Design mit Nadelstreif-Optik erinnert an die 90er Jahre und soll unsere Verbundenheit zum damaligen SK Vöest symbolisieren“, erklärte Klub-Mitarbeiter Patrick Vormair, der am Design der neuen Dress mitgearbeitet hatte. Den Spielern jedenfalls gefällt das neue Wettkampf-Outfit.

„Ich finde es sehr gut gelungen und wirklich edel. Wir freuen uns darauf, möglichst viele Siege damit feiern zu können“, betonte Kapitän Michael Brandner.

Erstmals zum Einsatz kommt das Trikot am kommenden Samstag beim Testspiel-Hit gegen den niederländischen Pokalsieger PSV Eindhoven. Rund 4500 der 5595 Tickets sind dafür bereits verkauft.

Von Christian Baumberger