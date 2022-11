Trimmel-Club Union Berlin geht in Leverkusen 0:5 unter

Der 1. FC Union Berlin hat die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga nach fast zwei Monaten und einer deftigen Klatsche verloren. ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel und Co. mussten sich bei Bayer Leverkusen nach einer Nullnummer zur Pause noch mit 0:5 geschlagen geben. Die Berliner liegen damit nach 13 Partien zwei Punkte hinter Bayern München. Der Titelverteidiger hatte bereits am Samstag mit „Joker“ Marcel Sabitzer bei Hertha BSC mit 3:2 gewonnen.

„Wir haben gleich nach der Pause zwei blöde Tore bekommen, die müssen nicht passieren. Dann ist eine Wucht auf uns zugekommen. Was da passiert ist, darf eigentlich nicht passieren, passiert aber manchmal“, sagte Trimmel im DAZN-Interview. Trotzdem spiele man eine grandiose Saison. „Das wissen wir genau“, so der 35-Jährige, der mit seinem Team im Frühjahr auch in der Europa League weiter vertreten ist.

Der ehemalige Unioner Robert Andrich (46.), Moussa Diaby (56., 58.), Adam Hlozek (68.) und Mitchel Bakker (76.) sorgten vor 30.210 Zuschauern für klare Verhältnisse. Für Bayer-Trainer Xabi Alonso war es der zweite Sieg im achten Pflichtspiel. Dank dem gelang der Sprung auf Rang 14 in der Tabelle.