Trimmel-Club Union holt in EL Heim-3:3 gegen Saint-Gilloise

Union Berlin hat sich im Kampf um den Aufstieg ins Viertelfinale der Fußball-Europa-League keinen Vorsprung herausschießen können. Die „Eisernen“ kamen mit Christopher Trimmel im Hinspiel am Donnerstag zu einem Heim-3:3 gegen das belgische Überraschungsteam Union Saint-Gilloise. Siege gab es hingegen für Bayer Leverkusen (2:0 gegen Ferencvaros) und AS Roma (2:0 gegen Real Sociedad). Sporting Lissabon gegen Arsenal endete 2:2.

West Ham (2:0 bei AEK Larnaka) und Nizza (1:0 bei Sheriff Tiraspol) gewannen in der Conference League. Das Kräftemessen zwischen Anderlecht und Villarreal brachte ein 1:1.

In Berlin ging Saint-Gilloise durch einen abgefälschten Schuss von Victor Boniface (28.) in Führung. Nach dem Ausgleich aus einem Freistoß von Josip Juranovic (42.) bestraften die Gäste einen Fehler des in der 77. Minute ausgetauschten Trimmel und erzielten dank Yorbe Vertessen (58.) ihr zweites Tor. „Das geht auf meine Kappe, das passiert im Fußball. Da bin ich aber zu lange im Geschäft, als dass mich das aus der Spur bringt“, sagte der Burgenländer im Sky-Interview.

Union kam durch einen von Robin Knoche per Nachschuss verwandelten Hand-Elfmeter zurück (69.), doch Boniface sorgte wieder für die Führung von Saint-Gilloise (72.). Das 3:3 ging schließlich auf das Konto von Sven Michel (89.).

Salzburg-Bezwinger AS Roma setzte sich vor eigenem Publikum gegen Real Sociedad durch, Torschützen waren Stephan El Shaarawy (13.) und Marash Kumbulla (87.). Für Leverkusen scorten Kerem Demirbay (9.) und Edmond Tapsoba (86.) gegen das von Stanislaw Tschertschessow gecoachte Ferencvaros, das lange Zeit gut mitgehalten hatte.

Phasenweise hochklassig verlief das Duell zwischen Sporting und Arsenal. Der Premier-League-Tabellenführer ging durch einen Kopfball von William Saliba (22.) nach einem Corner in Führung, der Ausgleich der Portugiesen durch Goncalo Inacio (34.) war praktisch ein Spiegelbild. Nach dem Seitenwechsel stellte Paulinho (55.) auf 2:1 für die Hausherren, das 2:2 resultierte aus einem von Hidemasa Morita entscheidend abgefälschten Weitschuss von Granit Xhaka (62.).

In der Conference League legte West Ham mit einem 2:0 bei Larnaka – Michail Antonio traf doppelt (36., 45.+2) – die Basis für den Aufstieg ins Viertelfinale, ebenso wie Nizza mit dem 1:0 in Tiraspol. Austrias Herbst-Gruppengegner Villarreal holte bei Anderlecht ein 1:1.