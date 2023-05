Triumph in Spiel fünf! Wels fixierte Semifinal-Derby gegen Gmunden

Ohrenbetäubender Lärm in der mit gut 1000 Fans ausverkauften Halle, Kampf um jeden Ball auf dem Parkett: Das entscheidende fünfte Spiel im Viertelfinale der Basketball-Superliga zwischen den Flyers Wels (4.) und dem SKN St. Pölten (5.) war nichts für empfindliche Ohren und schwache Nerven. Am Ende setzte sich zum fünften Mal in dieser engen Serie das Heimteam durch, die Messestädter siegten mit 80:61(45:26) und treffen nun im Semifinale auf Grunddurchgangssieger Swans Gmunden. Spiel eins steigt bereits am Samstag (17.30) am Traunsee.

Das zweite Halbfinale bestreiten Titelverteidiger BC Vienna und Überraschungsteam Klosterneuburg Dukes.

Halbzeit eins stand nach hektischem Beginn ganz im Zeichen der Hausherren. Angeführt von Kapitän Christian von Fintel spielten sie entfesselt auf, führten nach dem ersten Viertel bereits mit 27:10, danach zwischenzeitlich mit 22 Punkten. Die Defensive ließ kaum etwas zu. Bemerkenswert: Der erst 21-jährige Welser Elvir Jakupovic scorte in seinen gut zehn Spielminuten zehn Zähler, davon zwei Dreier.

Wels am Ende souverän

Nach dem Wiederanpfiff ging es wild hin und her, die Messestädter konnten die Gäste zunächst auf Distanz halten. Von Fintel (21 Punkte, 8 Rebounds) war vorne wie hinten das Um und Auf, der Vorsprung nach drei Viertel noch immer beruhigend – 63:46, die Halle tobte. Knapp fünf Minuten vor dem Ende standen nach einem Korb Arvydas Gydra zum 71:51 alle Fans – freilich alle, außer der kleinen, aber durchaus lautstarken Abordnung aus Niederösterreich. SKN- und Ex-Wels-Trainer Mike Coffin reagierte mit einer Auszeit. Es half nichts mehr. Zwei spektakuläre Dunks von Donovan Smith machten im wahrsten Sinne des Wortes den Deckel drauf, Endstand 80:61. Wels darf sich aufs Derby freuen, St. Pölten in den Urlaub fahren.

Flyers Wels – SKN St- Pölten 80:61 (45:26). Beste Werfer: Von Fintel 21, Smith 20; Holton Jr. 19.

Endstand in der Viertelfinal-Serie: 3:2

Semifinale (Best-of-5): Swans Gmunden – Flyers Wels/St. Pölten

Nächstes Spiel: Samstag, 6. Mai (17.30, Raiffeisen Sportpark Gmunden)

Weiters: BC Vienna – Klosterneuburg Dukes