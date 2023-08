U20-EM: Silber und Bronze für OÖ-Talente

Kevin Kamenschak (ATSV Linz LA) machte am Mittwoch in der Früh im 1500-Meter-Finale den österreichischen Medaillensatz bei der U20-EM in Jersualem (ISR) komplett.

Nach Siebenkampf-Silber von Teamkollegin Sophie Kreiner und dem EM-Titel für 110-Meter-Hürden-Ass Enzo Diessl (SU Leibnitz), gewann der 19-jährige Linzer mit einem taktisch und läuferisch starken Rennen die erst vierte Silbermedaillen für Rot-Weiß-Rot in der U20-EM-Historie.

„Nach Bronze von Sophie und Gold von Enzo, war es heute Silber für mich. Richtig geil. Danke an jeden, der sich den Livestream angeschaut hat und mir die Daumen gedrückt hat. Vize-Europameister, geil!“, jubelte Kamenschak, der U20-WM-Achte des Vorjahres.