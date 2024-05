LASK-Verteidiger über Siegeswillen, Löwen und Gänseblümchen

Im März feierte er seinen 30. Geburtstag und vor kurzem bestritt er auch sein 150. Bundesliga-Match. Die Rede ist von Verteidiger Felix Luckeneder. Im Sommer läuft sein Vertrag beim LASK aus, aber bis dahin wird der Oberösterreicher alles für den LASK geben.

Als kleiner Bub begann Luckeneder beim SC Rottenegg, schon 2008 folgte der Wechsel in den Nachwuchs des LASK.

Über die Akademie und die Juniors schaffte er es zum Profifußballer: Am 13. März 2015 gab er für seinen Herzensverein sein Debüt in der 2. Liga, etwas mehr als zwei Jahre später (22. Juli 2017) dann in Österreichs höchster Spielklasse.

Zwischenzeitlich war Luckeneder an SCR Altach (2018/19) verliehen sowie zwei Jahre lang in Hartberg engagiert (2019-21).

Geburtstag und -ort: 21. März 1994, Linz

21. März 1994, Linz Wohnort: Linz

Linz Lieblingstier: Löwe

Löwe Haustier: keines

keines Lieblingspflanze: Gänseblümchen

Gänseblümchen Lieblingsfilm: Herr der Ringe

Herr der Ringe Lieblingsessen: Schnitzel

Schnitzel Das esse ich auf gar keinen Fall: Schwammerl

„Kann nicht verlieren“

Vanille oder Schokolade: Schoko

Schoko Bier oder Wein: Bier

Bier Lieblingsmusik: Alles

Alles Berge oder Meer: Meer

Meer Meine größte Stärke: Ehrgeiz

Ehrgeiz Meine größte Schwäche: Kann nicht verlieren

Kann nicht verlieren Folgende drei Sachen nehme ich auf eine einsame Insel mit: Handy, Bier und (augenzwinkernd) Florian Flecker (Teamkollege und bester Kumpel/Anm.)

Handy, Bier und (augenzwinkernd) Florian Flecker (Teamkollege und bester Kumpel/Anm.) Vorbild(er): Papa, Paolo Maldini

Papa, Paolo Maldini Diese Person (egal ob lebend oder historisch) möchte ich gerne treffen: Lionel Messi

1860 München und die Anfield Road