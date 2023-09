Ukraine kritisiert UEFA wegen Russland-Rückkehr im Nachwuchs

Der ukrainische Fußballverband hat die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union (UEFA), russische Nachwuchsmannschaften wieder zu Bewerben zuzulassen, kritisiert. In einer in der Nacht zum Mittwoch veröffentlichten Mitteilung forderte der Verband die UEFA auf, den vollständigen Ausschluss aller russischen Mannschaften von internationalen Bewerben in Kraft zu lassen. Der ukrainische Verband erklärte, auch weiterhin nicht an Bewerben mit russischer Beteiligung teilzunehmen.

Die schrittweise Rückkehr von russischen Mannschaften zu Wettbewerben inmitten von Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine toleriere die aggressive Politik Russlands, hieß es aus Kiew.

Am Dienstag hat das UEFA-Exekutivkomitee in Limassol auf Zypern verkündet, russische U17-Teams wieder an Turnieren teilnehmen zu lassen – jedoch ohne Hymne und Flagge. Die Sperre gegen alle russischen Senioren-Mannschaften soll hingegen weiterhin bestehen, solange der Angriffskrieg in der Ukraine andauert. Auch sind Wettbewerbe auf russischem Boden weiter ausgeschlossen.