Umbruch bei Haas: Günther Steiner als F1-Teamchef abgelöst

In einer überraschenden Wendung hat das Haas Formel-1-Team am Mittwoch die Ablösung von Günther Steiner als Teamchef bekannt gegeben. Die Entscheidung folgt auf die kürzlich erfolgte Ankündigung des Weggangs von Technikdirektor Simone Resta.

Steiner, der seit dem Einstieg des Teams in die Formel 1 im Jahr 2016 die Geschicke geleitet hatte, wird durch Ayao Komatsu ersetzt, der bisher als leitender Renningenieur tätig war.

Steiners Vertrag stand am Ende des vergangenen Jahres zur Verlängerung an, doch Teambesitzer Gene Haas entschied sich gegen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Unter Steiners Leitung hatte das Team seinen Formel-1-Einstieg erfolgreich gemeistert und bereits im Debütrennen 2016 Punkte geholt.

Trotz eines Höhepunkts in der Saison 2018, in der das Team den fünften Platz in der Konstrukteurswertung erreichte, konnte Haas in den folgenden Jahren nicht an diese Erfolge anknüpfen und beendete die letzte Saison auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung.

Diese Entwicklung, gepaart mit internen Spannungen und Meinungsverschiedenheiten über die technische Ausrichtung, scheinen zu Steiners Aus zu führen. Komatsu, der nun die Führung übernimmt, wird für die Strategie und Performance des Teams verantwortlich sein und soll das Potenzial des Teams durch Förderung der Mitarbeiter sowie strukturelle Prozesse und Effizienz maximieren.

Er wird dabei von einem noch zu benennenden neuen Chief Operating Officer unterstützt, der sich vorrangig um organisatorische und kommerzielle Angelegenheiten kümmern wird.