„Unbezahlbare PS“ für KTM

Mit Brad Binder auf Platz drei in Silverstone (GBR) meldete sich KTM mit einem Podest aus der MotoGP-Sommerpause zurück. „Der Druck ist groß, aber wir sind knapp dran und müssen nun den nächsten kleinen Schritt machen“, betonte Motorsport-Direktor Pit Beirer gegenüber einer Medienrunde und unterstrich die hervorragende Stimmung beim Motorrad-Rennstall aus Mattighofen: „Die gesamte Mannschaft glaubt an das Projekt. Wir haben vier fantastische Fahrer, die bei uns sein wollen und die wir lieben. Das sind unbezahlbare PS.“

„Kein Betriebsausflug“

Standesgemäß groß ist die Vorfreude auf das nächste Rennen, wartet am 20. August der Heim-Grand-Prix in Spielberg. Ebenso groß ist jedoch die Erwartungshaltung: „Es wird kein Betriebsausflug. Wir wollen dort angreifen und um den Sieg mitfahren“, veranschaulichte Beirer, der in der Steiermark bezüglich des fünften oder sechsten Startplatzes für 2024 wieder bei MotoGP-Rechteinhaber Dorna vorsprechen wird. „Wir haben fünf Fahrer und nur vier Plätze für nächstes Jahr. Diese Situation bereitet uns natürlich Kopfschmerzen.“

Von Daniel Gruber