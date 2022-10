Union Berlin nach 2:0 gegen Dortmund weiter Tabellenführer

Der 1. FC Union hat auch Borussia Dortmund zur Verzweiflung gebracht und die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Berliner setzten sich am Sonntag mit 2:0 gegen den BVB durch. Für Union traf Janik Haberer (8., 21.), das Team von Christopher Trimmel, der durchspielte, ist damit saisonübergreifend seit elf Liga-Heimspielen ungeschlagen.

Dortmund rutschte hingegen aus den Europacuprängen und verliert die Spitzenplätze als Tabellenachter langsam aus den Augen.

Lesen Sie auch

Davor hatte der 1. FC Köln die Serie des FC Augsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga beendet. Nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage musste sich Augsburg am Sonntag im Rheinland mit 2:3 geschlagen geben. Steffen Tigges (47., 81.) und Dennis Huseinbasic (61.) sorgten für den verdienten Sieg der Gastgeber. Die Treffer von Florian Niederlechner (14.) und Daniel Caligiuri (68.) waren für Augsburg zu wenig.

Anders als bei der Niederlage in der Conference League nur drei Tage zuvor bei Partizan Belgrad (0:2) boten die Kölner eine ansprechende Leistung. Erstmals in dieser Saison gelang ein Sieg nach einem internationalen Auftritt. Bei den Gastgebern fehlten der gesperrte Florian Kainz und der verletzte Dejan Ljubicic, bei Augsburg wurde Julian Baumgartlinger in der 84. Minute eingetauscht.