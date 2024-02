Upper Austria Ladies: WTA-500 Upgrade war ein voller Erfolg

Die WTA-500-Premiere des Upper Austria Ladies Linz ist für Turnierdirektorin Sandra Reichel in allen Facetten eine herausragende Veranstaltung gewesen. „Das war die 33. Auflage – und das erste Turnier als zweithöchste WTA-Kategorie, ein sogenanntes 500er. Von dieser Woche bin ich überwältigt, alle unsere Erwartungen wurden übertroffen”, bilanzierte Sandra Reichel am Sonntag.

„Das Upgrade haben wir in allen Bereichen gespürt. Sportlich war es ein absoluter Leckerbissen: Wir haben Weltklasse-Matches gesehen, und unsere zwei topgesetzten Spielerinnen haben sich bis ins Finale durchgekämpft. Es waren zahlreiche dramatische, hochklassige Herzschlag-Partien dabei – etwa das mehr als drei Stunden lange Viertelfinale zwischen Publikumsliebling Donna Vekic und Ekaterina Alexandrova sowie der bis nach Mitternacht währende Fight unserer Nummer eins, Jelena Ostapenko, in ihrem Auftaktmatch. Trotz Australien-Jetlag hat Jelena hier sofort alles gegeben. Außerdem bin ich extrem happy, dass die Tennislegende Ana Ivanovic unser Ehrengast im Linzer Design Center gewesen ist. Als zweitältestes Hallendamentennisturnier der Welt stehen wir für Tradition und Fortschritt zugleich, und dank des Upgrades werden wir es nun sehr attraktiv weiterentwickeln. Die Planungen für das Jahr 2025 laufen bereits.“

Grandioses Finalwochenende

Gänsehaut bereitete Sandra Reichel die Stimmung am Freitag, Samstag und Sonntag im Design Center. An allen drei Tagen war die Arena mit 2500 Zuschauern ausverkauft. „Der Run auf die Tickets war enorm”, sagte die Turnierdirektorin. Bereits am Dienstag zu den Partien der dreifachen Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber und der einzigen im Hauptfeld vertretenen Österreicherin Sinja Kraus waren die Ränge sehr gut gefüllt. Rund 20 Prozent mehr Zuschauer als im Vorjahr – also knapp 20.000 Tennisfans in der Turnierwoche wurden verzeichnet.

Und auch für die Sponsoren konnte die Attraktivität des Turniers noch einmal gesteigert werden. „Wir danken unseren wichtigsten Partnern von ganzem Herzen, denn ohne sie ist ein solches Event schlichtweg undenkbar: Merci besonders an das Land Oberösterreich, die Stadt Linz, die LINZ AG, die Oberösterreichische Versicherung, ADMIRAL und Lexus“, sagte Sandra Reichel. Das Design Center, seit vergangenem Jahr die neue Austragungsstätte des Upper Austria Ladies Linz, habe sich wiederum als die perfekte Location für das Turnier erwiesen. „Wir bekommen von Spielerinnen, Sponsoren und Publikum nur positive Reaktionen und setzen weiter auf diese Location,“ so Reichel

Vier-Säulen-Strategie bewährt sich wieder

Auch mit dem Rahmenprogramm war Sandra Reichel überaus zufrieden: „Die Vier-Säulen-Strategie bewährt sich immer mehr als perfekte Basis für den Ausbau des Turniers zu einem Leuchtturmprojekt des Frauensports in Österreich“, betonte sie. Frauen, Inklusion, Kids und Nachhaltigkeit sind die strategischen Standbeine.

Zum zweiten Mal setzte die FE&MALE SPORTS CONFERENCE unter dem Motto „Advantage Ladies“ ein Ausrufezeichen für den Frauensport und zeigte bei dem eintägigen Symposium am 31. Januar Wege auf zu mehr Gendergerechtigkeit im Sport. Der Nationscup, bei dem die besten Rollstuhltennis-Spieler aus Österreich und Deutschland antraten, erwies sich als spannendes Format und fügte sich perfekt in das WTA-Turnier ein.

Die Nachwuchsaktionen von „Sport und Spaß mit den Stars” bis zum Mädchen-Highlight „1.000 Tennisschläger für 1.000 Mädchen” am Finalsonntag waren einmal mehr ein großer Erfolg. Außerdem erhielten wir neuerlich das Zertifikat eines Green-Events. Wir unterstützen gemeinsam mit unseren Partnern vielfältige Aktionen, worüber unser „Green Court“ beim Turnier informierte. Beispielhaft kann die Initiative „Jedes Ass eine Bienenwabe“ genannt werden: Gemeinsam mit der Oberösterreichischen werden dabei pro erzieltem Turnier-Ass Bienenwaben an Jungimker vergeben.

Neuer Public-Bereich

Das deutlich erweiterte Angebot an Speisen und Verkaufsständen wurde von den Zuschauern ebenfalls dankbar angenommen. Durch die Zusatzangebote vom Leberkäs Pepi über Kornspitz/Backaldrin bis zur Stiftsbrauerei Schlägl und der Destillerie Affenzeller ist damit auch das Speisen und Getränkeangebot noch regionaler geworden.

„Unsere Premiere als WTA-500-Turnier war eine grandiose Teamleistung. Ich habe das beste Team der Welt, und dafür bin ich sehr dankbar”, so eine stolze Reichel abschließend.