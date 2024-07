US-Verteidiger Scheid sechster Neuzugang bei Black Wings Linz

Die Steinbach Black Wings beenden ihre Kaderplanung mit der Verpflichtung des US-Amerikaners Ian Scheid. Der Offensiv-Verteidiger wechselt nach zweieinhalb Spielzeiten in der DEL und einem Engagement bei Slovan Bratislava nach Linz.

Exakt zwei Wochen vor dem offiziellen Auftakt in die neue Saison 2024/25 am 9. August, haben die Steinbach Black Wings ihren letzten freien Spot besetzt. Nach dem überraschenden Karriereende von Matt MacKenzie sind Head Coach Philipp Lukas und sein Trainerteam auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden.

Die Oberösterreicher verpflichten mit Ian Scheid einen gelernten Offensiv-Verteidiger, der zuletzt in der deutschen Eishockey Liga auf Torjagd ging. Unter Ex-Trainer Tom Rowe beendete der 29-Jährige die zu Ende gegangene Spielzeit bei den Nürnberg Ice Tigers. Dort wusste der Rechtsschütze in 27 Spielen mit vier Toren und acht Vorlagen zu überzeugen und wurde nur aufgrund eines größeren Umbruchs der Franken für die Stahlstädter frei.

Er bleibt an der Donau

Gestartet hatte der US-Amerikaner sein Europa-Gastspiel vor drei Saisonen beim slowakischen Traditionsklub Slovan Bratislava, für welchen er unter anderem im letztjährigen Testspiel gegen die Linzer auflief.

Den Oberösterreichern stand der Neuzugang bereits ein Jahr zuvor ebenfalls in einem Vorbereitungsmatch gegenüber. Von 2021 bis 2023 gehörte Scheid den Straubing Tigers an und mischte mit diesen die DEL und die Champions Hockey League auf. Insgesamt 90 Mal trug der Verteidiger das Trikot der Niederbayern und hatte mit 34 Punkten gewichtigen Anteil an zwei vierten Plätzen in der Hauptrunde der deutschen Meisterschaft.

Auch auf internationaler Bühne war Scheid am Erfolg der Mannschaft von Tom Pokel beteiligt und lieferte in acht Spielen gegen die Topklubs Färjestad, Frölunda und Co. fünf Vorlagen am Weg zum Gruppensieg.

Zur neuen Saison übersiedelt Ian Scheid an die Untere Donaulände und soll dort mit der Nummer 39 vor allem auch das Powerplay beleben.

Mit dem vierten Neuzugang zur kommenden Spielzeit beenden die Steinbach Black Wings ihre Kaderplanung 2024/25. Bereits in zwei Wochen starten die Oberösterreicher in die Vorbereitung und feiern am 9. August, mit einem öffentlichen Season Opening ihre Rückkehr aus der Sommerpause.