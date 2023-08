USA entgehen WM-Vorrunden-Aus um Zentimeter

Die Turnier-Mitfavoriten England, Dänemark, Niederlande und USA sind bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland am Dienstag ins Achtelfinale eingezogen. Nur die Stange verhinderte in der 91. Minute das erstmalige Vorrunden-Aus der US-Fußballerinnen beim 0:0 gegen Portugal. Den Sieg in Gruppe E sicherte sich das Team der Niederlande, das Vietnam zum Abschluss 7:0 (5:0) abfertigte. Aus Gruppe D stiegen England (6:1 gegen China) und Dänemark (2:0 gegen Haiti) auf.

Portugals Anna Capeta hätte mit ihrem Stangentreffer in der Nachspielzeit beinahe für die große Sensation gesorgt. Die Südeuropäerinnen konnten die Partie gegen den spielerisch schwach auftretenden Weltmeister ausgeglichen gestalten. Zwar kam die von Kapitänin Lindsey Horan angeführte US-Elf zu den besseren Chancen, wirkte aber gegen Österreichs Nations-League-Gegner (beide Duelle im Oktober) selten zwingend.

Lesen Sie auch

Auch die nach einer Stunde eingewechselte Ikone Megan Rapinoe (38) brachte dem Spiel nicht den erhofften Schwung. „Natürlich wollen wir gut spielen und viele Tore schießen, aber das haben wir nicht geschafft. Wir wissen, dass wir es besser machen können und müssen“, sagte Rapinoe. In der ersten K.o.-Runde wartet wohl mit Schweden ein härterer Brocken.

Im Parallelspiel kam Vietnam gegen ein humorloses Oranje-Team unter die Räder. Like Martens eröffnete mit einem Heber über Vietnams Torfrau Tran Thi Kim Thanh in Minute acht den Torreigen. Nur drei Minuten später erhöhte Katja Snoeijs nach einer Kombination durch die Mitte die Führung. Ein Traumtor von Esmee Brugts von außerhalb des Strafraums ins Kreuzeck brachte das 3:0. Jill Roord erhöhte, da waren erst 23 Minuten gespielt. Die Niederlande spielten weiter nach vorn. Danielle van den Donk (45.) sowie Brugts (57.) und Roord (83.) mit ihren zweiten Treffern sorgten für das Schützenfest. Der wahrscheinliche Achtelfinal-Gegner lautet Italien.

England hatte beim 6:1 mit den völlig überforderten Chinesinnen keine Probleme. Bereits zur Pause stand es 3:0, Lauren James glänzte für die mit dem Punktemaximum aufgestiegenen Lionesses mit zwei Toren und drei Vorlagen. Die Chelsea-Stürmerin hatte bereits gegen Dänemark (1:0) getroffen.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Knapper war der Sieg Dänemarks über Haiti. Starspielerin Pernille Harder verwertete einen Elfmeter (21.), Sanne Troelsgaard besorgte kurz vor dem Abpfiff die späte Entscheidung (100.) für die offensiv bisher matt auftretenden Skandinavierinnen. Die Kickerinnen vom Karibikstaat beendeten die Gruppenphase ohne Punktgewinn und eigenen Torerfolg hinter China (3 Punkte). Drei ihrer vier Gegentreffer resultierten aus Elfmetern. Die Däninnen treffen nun im Achtelfinale auf Gastgeber Australien, England bekommt es mit Nigeria zu tun.