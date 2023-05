Vegas Golden Knights nach 6:0 über Dallas im NHL-Finale

Die Vegas Golden Knights stehen in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL im Finale um den Stanley Cup. Das Team aus Las Vegas holte im sechsten Spiel der Western Conference Finals gegen die Dallas Stars den notwendigen vierten Sieg durch ein ungefährdetes 6:0 und entschieden die „best of seven“-Serie mit 4:2 für sich. Im Finale treffen die Golden Knights auf die Florida Panthers, das erste Spiel steigt am Samstag (Ortszeit) in Sunrise/Florida.

Die Gäste führten in Dallas nach 14 Minuten bereits mit 3:0 und ließen sich ihre zweite Finalteilnahme nicht mehr nehmen. Damit steht fest, dass es einen neuen NHL-Champion geben wird. Beide Mannschaften standen bisher einmal im Stanley-Cup-Finale. Die Vegas Golden Knights stießen in ihrer ersten NHL-Saison 2017/18 sensationell in die Endspielserie vor, in der sie den Washington Capitals mit 1:4-Siegen unterlagen. Die Florida Panthers verloren in der Saison 1995/96 Colorado Avalanche mit 0:4.

Lesen Sie auch

NHL-Ergebnis vom Montag – Play-off-Halbfinale („best of seven“): Western Conference, Finale: Dallas Stars – Vegas Golden Knights 0:6 – Endstand in Serie: 2:4

Finale um den Stanley Cup: Vegas Golden Knights – Florida Panthers (best of seven, ab Samstag/Ortszeit)