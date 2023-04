Der Kartenverkauf für die Fußball-EM 2024 in Deutschland startet am 3. Oktober. Das gab Martin Kallen, Turnierdirektor der Europäischen Fußball-Union, am Mittwoch während des UEFA-Kongresses in Lissabon bekannt.

Derzeit läuft die Qualifikation für das Turnier, Österreich begann mit Siegen gegen Aserbaidschan und Estland. Die EM beginnt am 14. Juni 2024 in München, das Finale in Berlin ist für 14. Juli 2024 angesetzt.