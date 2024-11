Verstappen fixiert in Las Vegas vierten WM-Titel

Max Verstappen ist zum vierten Mal nacheinander Formel-1-Weltmeister. Dem niederländischen Red-Bull-Piloten reichte beim Großen Preis von Las Vegas ein fünfter Platz, um den Titelgewinn vorzeitig zu fixieren. Verfolger Lando Norris fuhr im McLaren direkt hinter Verstappen über die Ziellinie. Über einen Doppelsieg beim Flutlicht-Spektakel in der Glücksspielmetropole in Nevada durfte sich Mercedes am Samstag (Ortszeit) freuen, George Russell triumphierte vor Lewis Hamilton.

Das Podest komplettierte Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der knapp vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc blieb. Für Russell war es der zweite Saisonsieg nach Spielberg.

Verstappen in einem erlesenen Kreis

Mit dem vierten Titelgewinn trat Verstappen in die Fußstapfen von Sebastian Vettel, dem Deutschen war dieses Kunststück beim österreichisch-britischen Rennstall von 2010 bis 2013 gelungen. Vier oder mehr Weltmeisterschaften holten in der Motorsport-Königsklasse bisher nur sechs Fahrer, neben Verstappen und Vettel auch Alain Prost (4), Juan Manuel Fangio (5) und die beiden Rekordchampions Michael Schumacher und Lewis Hamilton (je 7).

In den verbleibenden zwei Rennwochenenden in Katar (1. Dezember), wo auch der letzte Sprint des Jahres auf dem Programm steht, und Abu Dhabi (8. Dezember) geht es damit nur noch um den Gewinn der Konstrukteurswertung. In dieser baute Ferrari seine Führung auf McLaren und Red Bull Racing in Las Vegas aus.