Verstappen im Spielberg-Training vor Ferrari-Duo

Max Verstappen hat im einzigen Freien Training für den Großen Preis von Österreich in Spielberg die Bestzeit aufgestellt. Der Formel-1-Weltmeister ließ am Freitag im Red Bull Carlos Sainz (+0,241 Sek.) und dessen Ferrari-Kollegen Charles Leclerc (+0,270) hinter sich. Sergio Perez im zweiten Red Bull wurde Fünfter hinter Lewis Hamilton im Mercedes. Die Red Bulls verzichteten auf ihrer Heimstrecke auf die nominell schnellste Reifenmischung Soft und fuhren nur mit Medium-Reifen.

Die nächste Einheit ist um 17.00 Uhr bereits das Qualifying für den Grand Prix, da der übliche Ablauf des Wochenendes durch das Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr) über den Haufen geworfen ist. Am Samstagvormittag findet noch der Sprint-Shootout (12.00/live ORF 1, Sky) statt.

Lesen Sie auch

Der Niederländer Verstappen hat bereits vier Formel-1-Rennen auf dem Red Bull Ring gewonnen. Der Sieger von sechs WM-Läufen in diesem Jahr geht auch am Sonntag (15.00) als Favorit ins Rennen. Im Vorjahr musste er sich in Spielberg dem Monegassen Leclerc geschlagen geben. Ferrari ist mit einem neuen Frontflügel und Unterboden in die Obersteiermark gekommen und absolvierte das Training überwiegend mit der härtesten Reifenmischung.