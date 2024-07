Verstappen im Ungarn-Training zweimal Zweiter

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat auch im zweiten freien Training zum Großen Preis von Ungarn die Bestzeit verpasst. Der Red-Bull-Star fuhr auf dem Hungaroring bei Budapest am späten Nachmittag wie schon in der Auftaktsession auf den zweiten Platz. Diesmal kam der dreifache Formel-1-Weltmeister an Lando Norris im McLaren nicht vorbei, der auf seiner Top-Runde 0,243 Sekunden schneller war als Verstappen.

Dritter wurde in der einstündigen Einheit, die nach einem Crash von Charles Leclerc im Ferrari länger unterbrochen war, dessen Teamkollege Carlos Sainz. Der Spanier hatte im ersten Training die schnellste Runde gedreht, was Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko zu folgender Analyse veranlasste: „Wir sind zufrieden, es hat im Großen und Ganzen funktioniert. Ich gehe davon aus, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ferrari hat eine Wiederauferstehung gefeiert, der Kurs scheint ihnen zu liegen“, sagte Marko im ORF.

Der Austro-Rennstall brachte ein größeres Upgrade-Paket mit nach Ungarn, um nach zwei Mercedes-Erfolgen zuletzt in Silverstone und Spielberg wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. In der WM-Wertung führt Verstappen, der in den vergangenen beiden Jahren in Ungarn triumphiert hatte, nach zwölf Rennen mit 84 Punkten vor McLaren-Fahrer Norris. Die beiden Ferrari-Piloten Leclerc und Sainz haben vor dem Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, RTL, Sky) bereits einen Rückstand von 105 bzw. 109 Zählern.

Für Leclerc endete das zweite Training indes vorzeitig und mit einer weiteren Enttäuschung. Der Monegasse verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte mit dem Heck in die Streckenbarrieren. Leclerc blieb unverletzt, sein Ferrari musste aber an den Abschlepphaken und das Training für rund eine Viertelstunde unterbrochen werden.

Zu einem Crash wäre es danach fast zwischen dem Kick-Sauber-Piloten Guanyu Zhou und Sergio Perez im zweiten Red Bull gekommen. Der Chinese Zhou bremste, kam ins Schleudern, konnte seinen Wagen aber wieder abfangen, ohne den Red Bull des Mexikaners zu berühren, der letztlich Vierter vor George Russell im Mercedes wurde. Ungarn-Rekordsieger Lewis Hamilton kam im zweiten Silberpfeil auf Rang sieben.