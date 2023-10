Verstappen mit Bestzeit im ersten Mexiko-Training

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat die Bestzeit im ersten Training zum Großen Preis von Mexiko aufgestellt. Der niederländische Triple-Weltmeister im Red Bull war am Freitag knapp schneller als Williams-Pilot Alexander Albon (+0,095 Sek.).

Dritter wurde Lokalmatador Sergio Pérez (+0,297) im zweiten Red Bull. Der Mexikaner hofft darauf, bei seinem Heimspiel am Sonntag (21.00 Uhr/ORF 1 und Sky) endlich sein monatelanges Formtief zu beenden.

Verstappen jagt indes den Rekord von 16 Siegen in einer Saison, womit er seine Bestmarke aus dem Vorjahr übertreffen würde. Den dritten WM-Titel in Serie hatte der 26-Jährige bereits in Katar fixiert.