Vertragsverlängerung zum 30er

Seit 2008 ist Profi Marcel Ziegl (Bild) für Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried im Einsatz und an seinem 30. Geburtstag verlängerte der Kapitän seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2024. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man nach so vielen Jahren noch zusammenarbeitet. Das freut mich wirklich sehr. Ich bin topmotiviert und brenne für alle kommenden Aufgaben“, betonte der Mittelfeldspieler und auch Sportvorstand Wolfgang Fiala zeigte sich erfreut: „Marcel ist eine wichtige Identifikationsfigur und eine Führungskraft. Er bringt nicht nur sportliche, sondern auch ganz entscheidende menschliche Stärken ein.“

Ziegl hat bisher 344 Pflichtspiele im Dress der Innviertler absolviert und es sieht nach überstandener Verletzung — Bänderriss und ein Einriss der Kapsel im rechten Knöchel — sehr gut für weitere Partien aus. „Es passt zurzeit alles. In der letzten Trainingswoche vor der Pause war ich bei vier von fünf Mannschaftstrainings voll dabei. Das war ein gutes Zeichen“, berichtete der Oberösterreicher.

„Voll dabei“ beim Auftakt

Der Trainingsstart am 3. Jänner ist rot im Kalender markiert. „Den Auftakt will ich nicht gefährden. Ich werde jetzt in der Pause Trainingseinheiten einlegen, damit ich im Jänner dann auch konditionell voll dabei bin“, erklärte Ziegl. Rund einen Monat später (4. Februar) wartet mit dem Cup-Viertelfinale gegen den Wiener Sportclub dann das erste Pflichtspiel 2023. „Da ist ein Sieg Pflicht, denn wir wollen wieder ins Finale.“