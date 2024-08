Vier Klubs in einer Europacup-Gruppenphase: Das gab’s schon!

Nach dem fixen Einzug in eine Europacup-Ligaphase war die Freude bei Rapid riesig. Erstmals seit drei Jahren werden die Hütteldorfer im Herbst wieder internationalen Fußball spielen, entweder in der Europa League oder in der Conference League.

„Extrem geil“, sagte Kapitän Matthias Seidl nach dem souveränen 2:0-Sieg im Rückspiel gegen den türkischen Spitzenclub Trabzonspor, der auf dem Weg ins Play-off zur Europa League mit einem Gesamtscore von 3:0 ausgeschaltet wurde.

Rapid-Trainer Robert Klauß sprach von einem „wichtigen Schritt“ und war auch über die Art und Weise des Aufstiegs erfreut. „Wir sind froh über die Entwicklung und die Spiele, die wir abgeliefert haben. Das gibt uns sehr viel Vertrauen und Stärke in uns selbst“, sagte der 39-jährige Deutsche, der am Donnerstag in seinem vierten Europacup-Spiel auf der Rapid-Trainerbank den vierten Sieg feierte und damit auf internationaler Bühne weiter makellos blieb.

Als letzte Hürde auf dem Weg in die Europa League wartet im Play-off nun Sporting Braga. Der portugiesische Liga-Vierte der Vorsaison kam nach einer Nullnummer im Hinspiel mit einem 2:1 im Rückspiel bei Servette Genf weiter. Sollte Rapid verlieren, würde es in die Conference League gehen.

Viermal vier klubs in Gruppenphase

Damit ist klar, dass Österreich im Herbst gleich viermal in einer Europacup-Gruppenphase vertreten sein wird. Das gab’s übrigens schon dreimal: 2009/10, 2020/21 und zuletzt 2021/22.

„Herzlichen Glückwunsch an unsere Europacup-Starter. Dass heuer zum vierten Mal vier Klubs in einer Gruppenphase vertreten sein werden, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um in der 5-Jahreswertung wieder voll angreifen zu können. Jetzt drücken wir fest die Daumen, dass Salzburg, LASK und Rapid das Play-off erfolgreich absolvieren und im jeweils höheren Bewerb einsteigen“, freute sich Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.

Die Klubs im Überblick

Sturm Graz steht als Meister fix und zum vierten Mal nach 1998/99, 1999/2000 und 2000/01 in der Champions League. Die Gegner in der neu reformierten Gruppenphase werden am 29. August ausgelost.

Red Bull Salzburg will seine Champions League Serie weiter ausbauen und das sechste Mal in Folge an der Gruppenphase der Königsklasse teilnehmen. Im Play-Off der Champions League treffen die Salzburger auf den ukrainischen Klub Dynamo Kiew. Im Falle eines Ausscheidens würden die Mozartstädter in der Gruppenphase der Europa League antreten.

Der LASK nimmt zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren an einer europäischen Gruppenphase teil. Mit Ausnahme der Saison 2022/23 wurde drei Mal in der Europa League und einmal in der Conference League reüssiert. Im Duell um den Einzug in die Europa League spielen die Linzer gegen den rumänischen Meister FCSB Bukarest. Die Die Gegner in der Gruppenphase werden am 1. September ausgelost.

Der SK Rapid könnte sich zum zehnten Mal für die Europa League Gruppenphase qualifizieren. Die Hütteldorfer treffen im Duell am 22. sowie 29. August auf Sporting Braga. Zuletzt überwintert haben die Wiener 2021/22 als man in der Gruppenphase der Europa League Dritter wurde und in der Zwischenrunde der Conference League gegen Vitesse Arnheim ausschied.