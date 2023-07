Volksfeststimmung garantiert

Als erster Landesligist holte der SV Bad Schallerbach in der Vorsaison das Double. Dank des Finalsiegs im Fußball-Landescup gegen Wallern/St. Marienkirchen darf sich der Aufsteiger in die OÖ-Liga nun auf ein weiteres Highlight in der Klubgeschichte freuen: Mit der WSG Tirol gastiert am Freitag (19, live ÖFB TV) im ÖFB-Cup ein Bundesligist am heimischen Sportplatz. „Die Vorfreude ist natürlich groß“, sagte Sportchef Harald Ruckendorfer.

Für den Ex-LASK-Profi und sein Team bedeutete das aber auch jede Menge Arbeit. „Es war schon einiges zu tun, von den Ordnern bis zu den Kassen, der Security oder der Polizei. Da muss man schauen, dass alles funktioniert. Aber wir haben alles im Griff, sind gut aufgestellt“, sagte Ruckendorfer, der mit 700 bis 1000 Besuchern rechnet. Sportlich hofft er auf die eigenen Gesetze im Cup.

„Ich wünsche mir, dass es lange um etwas geht. Vielleicht ist eine kleine Überraschung drin“, meinte der 40-Jährige. Unterschätzen dürfte die WSG ihren Gegner nicht: Die Tiroler reisten bereits am Donnerstag an.

Der LASK ist gewarnt

Sein Pflichtspiel-Debüt als LASK-Trainer feiert indes Thomas Sageder. Die Linzer gastieren am Freitag (18, live ORF Sport+) bei Regionalligist SC Röthis. Bekanntester Name beim Gegner: Der 39-jährige Mario Bolter, der 92 Bundesligaspiele für Bregenz, Pasching und Altach absolvierte.

„Wir haben das, was wir machen konnten, erledigt und uns mit dem Gegner auseinandergesetzt. Wir sind auch durch das letzte Spiel (4:2-Test gegen die Vienna, Anm.) gewarnt, wenn man den Gegner ein wenig unterschätzt, kann man schnell in Rückstand geraten. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und in unserer Entwicklung den nächsten Schritt machen“, sagte Sageder, dem aus dem 33-Mann-Kader nur Ba, Wiesinger, Taoui, Anselm und Andrade fehlen.

Von Christoph Gaigg