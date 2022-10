Voll im Soll, aber noch nicht gefestigt genug

In zwölf von 13 Spielen der Fußball-Bundesliga schoss der LASK heuer das Führungstor — eigentlich eine meisterliche Bilanz. Allerdings: Beim 2:2 gegen die Wiener Austria gaben die Linzer daraufhin zum sechsten Mal noch Punkte ab.

Das liegt auch an teils zu einfachen Gegentoren. „Wir müssen da als Mannschaft gefestigter werden“, bemängelte Mittelfeldmann Robert Zulj.

Die adaptierte Spielanlage verlieh der Truppe im Defensivverbund insgesamt mehr Stabilität, man lässt weniger Konter zu und ist nicht mehr so anfällig für Bälle in den Rücken der Abwehr. Aber: Immer wieder schleichen sich individuelle Fehler ein. In 16 Pflichtspielen blieb man nur beim 1:0 gegen Sturm ohne Gegentor.

„Du musst auch einmal ein 1:0 heimbringen“, sagte Zulj. Trainer Dietmar Kühbauer forderte mehr Wachsamkeit. „Speziell in der eigenen Hälfte musst du immer fokussiert sein. Das haben wir vielleicht ein wenig vermissen lassen“, verwies er auf die Gegentreffer gegen die Austria.

Zum anderen verpassten es die Linzer teilweise, nachzulegen und den Sack zuzumachen, wurden in manchen Spielen (nicht so gegen die Austria) etwas zu inaktiv.

Nichtsdestotrotz kann sich die bisherige Bilanz mehr als sehen lassen. 13 Punkte mehr als zum selben Zeitpunkt der Vorsaison stehen zu Buche. Als Dritter liegt der LASK voll im Soll, bezwang unter anderem Sturm, Rapid oder den WAC und stellt die drittbeste Offensive der Liga.