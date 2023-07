Vom Vorzeige-Profi zum Lehrmeister

Sein Ex-Verein BMD Vorwärts Steyr stellte am letzten Tag der Unterhaus-Transferzeit mit Außenverteidiger Lukas Prokop (zuletzt Leoben, 8 Bundesliga-Spiele für Altach) den 18. (!) Neuzugang für die Regionalliga-Saison vor. Routinier Alberto Prada (34) selbst hat derweil schon nach nur wenigen Wochen einen bleibenden Eindruck bei OÖ-Ligist Dietach hinterlassen.

„Er versuchte von Beginn weg, nicht nur die Abwehr, sondern die gesamte Mannschaft einzuteilen“, erzählte der 24-jährige Benedikt Machreich, der neben dem Spanier in der Innenverteidigung spielt. „Er fordert von mir bessere Sachen ein als irgendjemand zuvor.“ Es seien oft nur Kleinigkeiten, die aber große Auswirkungen haben.

„Ich traue mir zu sagen, dass mit ihm ordentlich was weitergehen wird — für das Team und mich.“ Prada gab das Lob postwendend zurück. „Die Jungs geben Vollgas, wenn wir diese Bereitschaft und den Wille halten, können wir ganz vorne mitspielen.“

Auch abseits des Fußball-Platzes hat er viel zu tun. Der Ex-Profi zieht im August mit seiner Lebensgefährtin von Steyr nach Linz und arbeitet als Spielerberater. Der Transfer von Landsmann Vivito zu Vorwärts war der Anfang. „Wir möchten junge Spanier nach Österreich bringen“, lautet Pradas Vision.

Mit Arne Ammerer (Oedt) und Emanuel Schreiner (Weißkirchen) heuerten am Schlusstag noch zwei ehemalige Profis in der OÖ-Liga an.

Von Tobias Hörtenhuber