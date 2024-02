Vor dem Super-Bowl-Showdown wurde der MVP gekürt

Lamar Jackson von den Baltimore Ravens ist zum zweiten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler (MVP – Most Valuable Player) der Saison in der amerikanischen National Football League (NFL) gewählt worden.

Bei der Ehrung in Las Vegas drei Tage vor der Super Bowl wurde der Quarterback für seine herausragenden Leistungen ausgezeichnet, die die Ravens zum besten Team des Grunddurchgangs gemacht hat. Im Play-off war dann im Finale der American Football Conference Endstation.

Denn dort war das Team den Kansas City Chiefs unterlegen. Jackson war erstmals 2019 zum MVP gewählt worden. Als bester Offensivspieler des Jahres wurde mit deutlicher Stimmenmehrheit Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers ausgezeichnet.

Im Vorfeld waren ihm sogar Chancen auf den MVP eingeräumt worden, doch wie fast immer fiel die Wahl letztlich auf einen Quarterback.

Bester Defensivspieler wurde Tackle Myles Garrett von den Cleveland Browns. Deren Cheftrainer Kevin Stefanski erhielt die Auszeichnung als „Coach of the Year“.

Wichtig zu wissen: Auch wenn die Vergabe dieser Awards kurz vor dem Showdown namens Super Bowl am Sonntag (Ortszeit; Montag 0.30 Uhr MEZ) zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers erfolgte – es werden dabei nur die Leistungen der regulären Saison berücksichtigt!