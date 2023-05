Vor Derby um Champions-League-Finale spricht alles für Inter

Inter Mailand will den Aufstieg ins Finale der Champions League am 10. Juni in Istanbul. Die Schwarz-Blauen bestreiten am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) das Retourmatch des Mailänder Fußball-Derbys gegen AC Milan als Heimspiel im San Siro mit einem 2:0-Polster aus dem Hinspiel. Milan muss dazu einige Schlüsselspieler verletzungsbedingt vorgeben. Hinter dem Einsatz von Rafael Leao steht ein Fragezeichen. Für Inter wäre es das sechste Champions-League-Finale in der Geschichte.

„Wir wissen, dass wir uns noch sehr anstrengen müssen, bevor wir anfangen zu träumen“, versuchte Trainer Simone Inzaghi den überschwänglichen Optimismus etwas zu bremsen. Seine Mannschaft stimmte ihre Fans am Samstag mit einem 4:2 gegen Sassuolo auf die erhoffte Champions-League-Party gebührend ein. Geburtstagskind Romelu Lukaku zeigte mit zwei Toren besonders auf. „Wir haben viele Spiele in diesem Monat gewonnen, wir sind gut drauf und wollen so weitermachen“, sagte der nunmehr 30-Jährige.

Sieben Spiele dauert die Serie von Inter nun bereits an, während der Stadtrivale bei Abstiegskandidat Spezia mit 0:2 unterlag. AC Milan wird am Dienstag in einem fast komplett von „Nerazzurri“ besetzten Stadion einlaufen und sich gewaltig strecken müssen, um doch noch zum ersten Mal seit 2007 ins Endspiel einzuziehen. Seit der Saison 2006/07 hat der Club kein Auswärtsmatch in der K.o-Phase mehr gewonnen – auch das verschafft den Milan-Tifosi wenig Zuversicht.

„Inter war die bessere Mannschaft, und das Spiel wurde sowohl taktisch als auch mental kompliziert. Wir sind enttäuscht, wollen dieses Ergebnis aber im Rückspiel ändern“, erklärte Trainer Stefano Pioli. Der Trend im „Derby della Madonnina“, wie die kommunale Rivalität in Mailand genannt wird, spricht allerdings genauso wenig für sein Team: Von den jüngsten 15 Begegnungen hat Inter zehn für sich entschieden, nur drei gewann Milan. Zuletzt blieben die Schwarz-Roten dreimal in Folge ohne Punkt und ohne Torerfolg.

Zudem wird Trainer Pioli neben Zlatan Ibramhimovic auf Ismael Bennacer und voraussichtlich auch Rade Krunic und Junior Messias verzichten müssen, die sich Verletzungen zugezogen haben. Bennacer und Krunic waren im Hinspiel gegen Inter in der Startelf, Junior Messias kam für Bennacer, der sich einer Arthroskopie am rechten Knie unterziehen muss.