Vorhang auf für das Duell um die Stadt

Wenn sich heute um 18 Uhr die Stadiontore der Raiffeisen Arena öffnen, dann beginnt der finale Countdown zum ersten Linzer Bundesliga-Stadtduell seit 1997. Die Ausgangslage ist ganz klar: Gastgeber LASK geht als Favorit ins erste Derby in der höchsten Spielklasse gegen Blau-Weiß Linz. „Ich versuche den Jungs immer zu vermitteln, dass wir den Anspruch haben, mutig, entschlossen und spielstark aufzutreten“, betonte LASK-Trainer Thomas Sageder. „Wir wollen ganz klar zeigen, wer hier die Nummer eins ist.“

Die Leichtigkeit beim LASK soll zurück sein

Der Druck mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Matches ist groß, zudem ließ auch die Leistung zu wünschen übrig. „Die Lockerheit hat etwas gefehlt“, gab Mittelfeld-Motor Sascha Horvath zu. Doch diese habe man unter der Woche wieder gefunden. „Ich spüre eine unglaubliche Vorfreude“, bestätigte auch Sageder, der von einer „sehr, sehr guten Trainingswoche“ sprach. Um den ersehnten Derbysieg einzufahren, gelte es „unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen.“ Nachsatz: „Wir müssen aber schon auch auf der Hut sein vor dem Gegner.“ Blau-Weiß-Altstar Ronivaldo erwähnte er in diesem Zusammenhang besonders. Sageder selbst hat außer den vier Langzeitverletzten Sanoussy Ba, Philipp Wiesinger, Adil Taoui und Tobias Anselm alle Spieler zur Verfügung.

Lesen Sie auch

Blau-Weiß wittert die Außenseiter-Chance

Dass der LASK als Favorit ins Spiel geht, sieht man auch beim blau-weißen Stadtrivalen so. Dass beim heutigen Gegner noch nicht alles nach Wunsch läuft, hat Trainer Gerald Scheiblehner freilich registriert. „Aber das ist auch bei uns der Fall“, erklärte er. In dessen Team war die Vorfreude aufs Match während der ganzen Trainingswoche ebenfalls deutlich zu spüren. „Die Energie war gut“, verriet Tobias Koch. Ganz Chancenlos sieht man sich aber freilich nicht. „Wir fahren sicher nicht dort hin und werden uns kampflos ergeben“, betonte der Defensivspieler. Nachsatz: „Wir werden bis zum Umfallen um jeden Zentimeter kämpfen.“ An den zuletzt gezeigten Schwächen in der Abwehr wurde gearbeitet. „Wir werden stabiler stehen. Da ist sicher ein Schritt nach vorne passiert“, versicherte Koch.

Für ihn und seine Teamkollegen wird die Kulisse in der höchstwahrscheinlich nahezu ausverkauften Raiffeisen-Arena völliges Neuland. „Das wird eine Erfahrung. Darauf kann man sich auch nicht vorbereiten. Es wird sicher sehr laut und es gilt, die Gesänge von den Schwarz-Weißen zu überhören“, erklärte der Scheiblehner und ergänzte: „Wir haben lange darum gekämpft, vor so einer Kulisse spielen zu dürfen.“

Haudum vor Rückkehr

Im Puncto Aufstellung und Matchplan wollte sich der 46-Jährige gestern natürlich nicht in die Karten blicken lassen. In der Analyse des Gegners habe er mit seinem Trainerteam „viele Stärken“ entdeckt. „Aber nicht nur. Es wird sicher sehr ein leidenschaftliches Spiel, bei dem es viel um die Energie gehen wird.“

Gegen seinen Ex-Klub wird wohl auch Stefan Haudum wieder in den Kader zurückkehren. Auch Kristijan Dobras ist ein Thema. Die Startformation dürfte für den Offensivspieler aber wohl noch zu früh kommen.

Von Christian Baumberger und Tobias Hörtenhuber