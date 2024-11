Austria mit 6. Sieg in Serie – Auch WAC und GAK gewinnen

Die Wiener Austria ist in der 14. Runde der Fußball-Bundesliga nach Punkten mit dem Zweiten Rapid gleichgezogen. Die Favoritner bezwangen Hartberg am Sonntag dank eines Tors von Tin Plavotic (77.) mit 1:0 und feierten den sechsten Sieg in Serie. Der Rückstand auf Leader Sturm Graz beträgt fünf Zähler. Sieben Punkte dahinter Vierter ist der WAC, der mit einem 2:0 gegen Neo-Schlusslicht Altach auf die Siegerstraße zurückkehrte. Der GAK siegte bei Blau-Weiß Linz mit 2:1.

Die Altacher fielen nach dem elften sieglosen Spiel in Folge ans Tabellenende, da der GAK nach einem 0:1-Rückstand im Hofmann Personal Stadion noch mit 2:1 gewann und sich drei Zähler von Rang zwölf entfernte. Für die vier Partien unbesiegten Grazer war es der zweite Erfolg en suite. Die Linzer sind einen Punkt hinter Red Bull Salzburg Siebenter. Der ehemalige Serienmeister hatte bereits am Samstag gegen den LASK knapp mit 1:2 verloren, einen Tag später rutschte er einen Platz im Ranking zurück.

Ebenfalls am Samstag hatte Sturm im ersten Spiel unter Interimstrainer Jürgen Säumel zu Hause Austria Klagenfurt mit 7:0 deklassiert und Verfolger Rapid beim Zehnten WSG Tirol 0:0 gespielt. Die Hartberger sind nach der zweiten Niederlage in Folge drei Partien sieglos, sie liegen weiter auf Rang acht.