WAC und Rapid trennen sich 1:1

Der SK Rapid hat es in der Fußball-Bundesliga verabsäumt, mit einem Sieg in der 6. Runde Druck auf Tabellenführer Sturm Graz zu machen. Die Wiener kamen am Samstag beim Wolfsberger AC nicht über ein 1:1 (1:0)-Remis hinaus. Der 18-jährige Nikolaus Wurmbrand brachte die Grün-Weißen zwar bei seinem Debüt in der 30. Minute in Führung, nach dem Seitenwechsel traf Dejan Zukic (51.) zum Ausgleich.

Rapid liegt nun einen Punkt hinter Sturm auf dem zweiten Platz, der WAC ist einen Punkt dahinter Dritter. Die Grazer sind am Sonntag bei der Wiener Austria gefordert.