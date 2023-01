Warum für Hinzenbach milder Winter „toll“ war

Grüne Wiesen wohin man schaut, Frühlingsgefühle im Jänner — kaum vorstellbar, dass im Eferdinger Becken „nur noch“ der Feinschliff für die zehnte Jubiläums-Auflage des Frauen-Skisprung-Weltcups am 10. und 11. Februar fehlt. „Für uns war es eigentlich ein toller Winter“, schmunzelte OK-Chef Bernhard Zauner vom UVB Hinzenbach.

Was er damit meint? „In den letzten Jahren hatten wir nicht diese Minusgrade.“ So konnten in den bitterkalten Nächten vor dem Weihnachts-Tauwetter Unmengen an Schnee produziert werden. „Wenn es minus zwei Grad hat, schafft man 50 Zentimeter, bei minus zehn fünf Meter“, erklärte Zauner.

Lesen Sie auch

Schaden am Netz sorgte für tagelange Schwerarbeit

Doch kaum ein Segen ohne Fluch: Weil die ungewohnten Massen nicht sofort entsprechend verteilt und bearbeitet worden waren, rutschten sie nach dem heftigen Regen am 23. Dezember ab und rissen ein Loch ins Netz am Aufsprunghügel. Doch rund 20 freiwilligen Helfer legten sich noch vor Neujahr ordentlich ins Zeug und reparierten den Schaden in tagelanger Schwerstarbeit. Der Schnee wurde zugleich entsprechend bearbeitet und verfestigt, sodass ihm auch die warmen Temperaturen der letzten Wochen wenig anhaben konnten. Aktuell steht die doppelte Menge wie benötigt für die Präparierung, die zwei Wochen vor den Bewerben startet, zur Verfügung.

Freier Eintritt

Diese gehen übrigens ohne großes Jubiläums- und Rahmenprogramm, aber mit freiem Eintritt für die Skisprung-Fans über die Bühne. Am 10. Februar beginnt der Wettkampf um 16 Uhr, tags darauf wegen der Frauen-Abfahrt bei der alpinen Ski-WM bereits um 9 Uhr.

Im Vorfeld besteht die Chance, über Facebook und Instagram ein „Meet&Greet“ mit den Stars im Springerdorf zu gewinnen.

Von Tobias Hörtenhuber