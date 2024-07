Wasserski: Weltcup-Doppelsiege am Ausee bei Frauen und Männern

Schall-Schwestern im Slalom unschlagbar – Alina Bühl in allen U15-Bewerben voran

„Der Europacup hätte aus österreichischer Sicht nicht besser laufen können. Unsere Wasserski-Asse haben sowohl bei den Damen als auch bei den Herren mit einem Doppelsieg ihre Macht im Slalom demonstriert“ schwärmt Adam Schall, Veranstalter und Obmann des WSC Asten Ausee.

Obwohl der Finaltag am Sonntag von wechselhaften Bedingungen geprägt war, starker Wind, Regen, und Sonnenschein ließ sich die Wasserski-Elite aus Europa nicht von Spitzenleistungen abhalten.

Im Slalom gewann Bianca Schall souverän vor ihrer Schwester Nadine. „Heimsiege gehören immer wieder zu den schönsten Siegen. Heimisches Publikum pusht einem noch mehr ans Limit zu gehen“, freute sich die amtierende Weltmeisterin Bianca.

Bei den Herren setzte sich David Bodingbauer vor seinem Teamkollegen Thomas Paulmair durch. „Durch den böigen Wind war es nicht leicht und man musste sich Runde für Runde neu auf die Bedingungen einstellen. Umso mehr freut man sich, wenn man dann mit einem Sieg belohnt wird“, so David.

Sprung-Rekord

Aufgrund der windigen Wettervorhersage für Sonntag wurde aus Sicherheitsgründen entschieden, das Sprung-Finale gleich am Samstag nach den Vorläufen vorzuziehen. Eine goldrichtige Entscheidung für Nadine Schall, die sich den Sieg in dieser Disziplin sicherte: „Am Samstag haben perfekte Bedingungen geherrscht. Es war einfach unglaublich bei all den Zuschauern zu Springen und dann auch noch zu gewinnen.“

Auch das Sprungfinale der Herren wurde durch die zahlreichen Zuschauer entlang der Sprungstrecke und an Land beflügelt. Der Deutsche Niklas Heinike legte gleich mit einem Sprung knapp über 60 Meter vor, wodurch der Weltrekordhalter im Springen Alexander Vasko prompt mit einem neuen Schanzenrekord am auf der Ausee-Schanze antwortete. Mit sagenhaften 63,20 Meter beschenkte sich der Slowake zu einem 30. Geburtstag kürte sich neben dem Rekord gleich zum Sieger.

Bei den U15 Girls zeigte Alina Bühl mit einer außerordentlichen Performance auf. In allen vier Disziplinen war die Österreicherin nicht zu schlagen und gewann im Slalom, Springen, Trickski und der Kombination.

Ein medaillenreiches Wochenende neigt sich für die Athleten des WSC Asten Ausee dem Ende zu und gibt bereits einen guten Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaften in Polen von 13. bis 15. September.