Weißhaidinger nicht in Doha – Saisoneinstieg Mitte Mai

Lukas Weißhaidinger wird nicht am Auftaktmeeting der Diamond League am Freitag in Doha teilnehmen. Der Olympiadritte im Diskuswurf bereitet sich derzeit in Teneriffa auf die Saison vor, geplanter Einstieg in das Wettkampfjahr ist Mitte Mai bei Veranstaltungen in Schwechat.

Absoluter Saisonhöhepunkt ist die Freiluft-WM im August in Budapest. Nach Platz zehn bei der WM in Eugene und neun bei der EM in München 2022 will der Oberösterreicher wieder in die Medaillenränge.

Lesen Sie auch

Auf Teneriffa trifft sich derzeit bei besten Bedingungen die Diskus-Weltelite. Auch Weltmeister Kristjan Ceh aus Slowenien, der Olympia-Zweite Simon Pettersson aus Schweden oder der Litauer Andrius Gudzius arbeiten momentan dort. Weißhaidinger bringt es pro Feld-Training auf rund 70 Würfe, auch Schnellkraft-Training steht auf dem Programm.

„Lukas wirkt sehr fokussiert und hungrig. Bisher läuft im Training alles nach Plan“, sagte Coach Gregor Högler. Das aktuelle Trainingscamp ist noch bis 8. Mai angesetzt, bereits im März war Weißhaidinger zehn Tage auf der Insel und brachte es auf 300 Würfe insgesamt. Die Intensität wurde jetzt erhöht.

„Je mehr ich werfen darf, desto besser geht’s mir in der Regel. Aber natürlich bin ich froh, wenn dann auch die Wettkampfsaison losgeht“, sagte der 31-Jährige, der das Vorjahr als Zweiter beim Diamond-League-Finale in Zürich versöhnlich abschloss.