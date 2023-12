Wels dank Aufholjagd im Cup-Halbfinale

9:26 lagen die Flyers Wels in Kapfenberg nach dem ersten Viertel zurück. Zur Halbzeit des Cup-Halbfinales fehlten immer noch zehn Punkte (36:46). Doch dann starteten Kapitän Christian von Fintel (Bild) & Co. ein fulminante Aufholjagd. In Minute 26 übernahmen sie die Führung und gaben sie bis zum Ende nicht mehr ab — Endstand 91:74. Die Messestädter stehen damit — wie Klosterneuburg, Traiskirchen und Graz — im Halbfinale. Pikant: Schon am Sonntag (17.30) kommt es in Wels zum Widersehen mit den Bulls, ein Kraftakt.

Die bereits ausgeschiedenen Swans Gmunden können dagegen zeitgleich ausgeruht ins Match gegen Graz gehen und sind nicht nur deswegen Favorit. Die Traunseestädter agieren mussten das Liga-Parkett heuer erst einmal als Verlierer verlassen.