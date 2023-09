„Weltklasse zum Anfassen“ in OÖ

„Volksfest“ in Taufkirchen: Weißhaidinger eröffnet Wurfplatz mit Meeting

„Mit Musik, jeder Menge Unterhaltung und Weltklasse-Athleten zum Anfassen“, eröffnet das OÖ-Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger am Sonntag mit einem Leichtathletik-Meeting ein Wurfzentrum, das seinen Namen trägt auf seinem Heimplatz in Taufkirchen an der Pram.

„Das ist für mich ein Highlight“, bestätigte der 31-jährige Olympiamedaillengewinner.

Neben einer Diskus-Konkurrenz (ab 14 Uhr) — wo Weißhaidinger selbst am Start ist — wird unter anderem auch noch die WM-Fünfte Victoria Hudson im Speerwurf sowie der dreifache Staatsmeister Lionel Afan Strasser im Weitsprung zu sehen sein.

„Wir wollen in 90 Minuten möglichst viel Action und Abwechslung bieten, lehnen uns ein bisschen an die Show, die man vom Beachvolleyball kennt an“, erklärte der Hausherr, der bereits am Vormittag den Kindern beim „Lucky-Luki-Cup“ zuschauen wird.

„Das soll ein Volksfest werden und möglichst viele Kinder und Jugendliche anlocken“, erzählte der ÖLV-Rekordhalter und führte weiter aus: „Im Moment kann ich mir vorstellen, dass ich bis zu den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 weitermache. Danach möchte ich eine Trainerlaufbahn einschlagen — zunächst für den Nachwuchs in Taufkirchen.“