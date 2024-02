Weltmeister Gatt/Schöpf gewinnen auch Weltcup in Altenberg

Juri Gatt und Riccardo Schöpf haben eine Woche nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Altenberg auch den Weltcup-Bewerb der Doppelsitzer auf der deutschen Bahn für sich entschieden. Das Duo siegte am Samstag acht Hundertstelsekunden vor den Vize-Weltmeistern Thomas Steu/Wolfgang Kindl. Österreich fuhr damit erneut einen Doppelsieg ein. Yannick Müller/Armin Frauscher landeten nach einem ersten Lauf mit einigen Patzern schlussendlich auf dem zehnten Endrang.

Nach dem ersten Lauf lagen bei der WM-Revanche noch die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt voran, die Deutschen fuhren im finalen Durchgang dann aber in einer Kurve gleich doppelt an die Bande und wurden nur 16. Gatt/Schöpf waren als Zweite in die Entscheidung gegangen, Steu/Kindl als Dritte.

