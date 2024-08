Weltrekorde von Duplantis und Ingebrigtsen in Polen

Der Schwede Armand Duplantis hat am Sonntag beim Leichtathletik-Diamond-League-Meeting in Chorzow/Silesia den von ihm gehaltenen Stabhochsprung-Weltrekord um einen weiteren Zentimeter 6,26 m verbessert. Auch 5.000-m-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen schlug zu: Norwegens Lauf-Star löschte den Uralt-Weltrekord über die nicht olympischen 3.000 Meter in 7:17,55 Min. aus. Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson kam über Platz sieben nicht hinaus, ihre beste Weite waren 59,07 m.

Der 23-Jährige Ingebrigsten war in Polen gut drei Sekunden schneller als Daniel Komen am 1. September 1996 in Rieti. Der Kenianer lief damals 7:20,67 Minuten. Eine Topzeit erbrachte am Sonntag der Kanadier Marco Arop in 1:41,86 Min. über 800 m, die 200 m gingen in 19,83 Sek. an Letsile Tebogo aus Botswana. Den Frauen-Speerwurf gewann die Serbin Adriana Vilagos mit 65,60.

Lesen Sie auch